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Birleşik Krallık'ın lider kripto para şirketi başvurusunu geri çekti

Birleşik Krallık'ın lider kripto para şirketi başvurusunu geri çekti
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Kripto para saklama şirketi Copper Technologies, Birleşik Krallık Finansal Düzenleme Otoritesi'ne (FCA) yaptığı kayıt başvurusunu geri çekti. Eski Birleşik Krallık Hazine Bakanı Philip Hammond başkanlığındaki şirket, ilgisini İsviçre, Hong Kong ve Abu Dhabi gibi uluslararası finans merkezlerine yönlendirecek.

Kripto para endüstrisinde düzenlemeler konusundaki belirsizlik devam ediyor. Copper'ın Birleşik Krallık'tan çıkış kararı, şirketlerin yasal çerçevesi daha net olan bölgelere kayma tercihini gösteriyor. Birleşik Krallık hükümetinin kasım ayında açıkladığı yeni düzenleyici çerçeve planlarına rağmen sektörün önde gelen oyuncularından birinin bu kararı, ülkenin kripto stratejisinin etkinliği konusunda soru işaretleri uyandırıyor.

Birleşik Krallık'ın Kripto Para Merkezi Olma Hedefine Ağır Darbe

Copper Technologies, 2018 yılında Dmitry Tokarev tarafından kuruldu. Şirket, FCA'in 2022'de kripto varlık işletmeleri siciline güncelleme getirmesiyle kalıcı Birleşik Krallık kaydını güvence altına alamadı.

Yeni CEO Amar Kuchinad, göreve başladığından beri şirketin küresel büyüme stratejisini yeniden şekillendiriyor. Kuchinad, ABD'de düzenleyici saklama ve para transferi lisansları alma planlarını da açıkladı.

İki yıl önce, eski Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak'ın Birleşik Krallık'ı kripto varlık teknolojisi için küresel bir merkez yapma hedefi bulunuyordu. Bu hedef, özellikle ABD'den gelen rekabetle zorlanıyor.

Birleşik Krallık'ın İşçi Partisi hükümeti, bu gelişmelere yanıt olarak Kasım ayında kripto sektörü için yeni bir düzenleyici çerçeve sundu. Bu çerçeve, stablecoinler ve staking hizmetleri için kapsamlı kurallar içeriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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