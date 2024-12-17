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Birleşik Krallık düzenleyicisi Solana ekosistemini incelemeye aldı

Birleşik Krallık düzenleyicisi Solana ekosistemini incelemeye aldı
Haberler
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Haberler
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Birleşik Krallık finansal düzenleyici kurumu FCA, Solana Blockchain ekosisteminde 87 milyon dolar piyasa değerine ulaşan Retardio memecoin projesini yetkisiz finansal faaliyet yürütme şüphesiyle incelemeye aldı. CryptoSlam verilerine göre 31 milyon dolarlık NFT satış hacmine ulaşan proje, Birleşik Krallık tüketicileri için ciddi risk oluşturuyor.

Kripto para piyasasındaki düzenleyici denetimler yoğunlaşmaya devam ederken FCA, son olarak Solana Blockchain ağında popülerlik kazanan Retardio projesini hedef aldı. Düzenleyici kurum, Birleşik Krallık vatandaşlarını projenin sunduğu finansal hizmetlerin yasal koruma kapsamında olmadığı konusunda uyardı.

Yetkisiz Memecoin Projesi İngiliz Tüketiciler İçin Risk Oluşturuyor

FCA tarafından yapılan açıklamada Retardio projesinin düzenleyici kurumun izni olmadan finansal hizmetler sağlayabileceğini belirtti. Proje kapsamında işlem gören Solana tabanlı NFT koleksiyonu ve memecoin, tüketiciler için önemli riskler barındırıyor

Yaklaşık 0,08 dolar seviyesinde işlem gören Retardio tokenı, 87 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. NFT koleksiyonu ise CryptoSlam verilerine göre 31 milyon dolarlık satış hacmini geçti.

FCA'nın uyarısına göre Retardio ile işlem yapan Birleşik Krallık merkezli kullanıcılar, Finansal Ombudsman Hizmeti ve Finansal Hizmetler Tazminat Programından (FSCS) yararlanamayacak. Bu durum, projenin olası bir iflas durumunda tüketicilerin mağduriyet yaşama riskini artırıyor.

Animoca Brands Başkanı Yat Siu gelişmeleri farklı bir açıdan ele aldı. Siu, memecoinlerin sosyal medyadaki kullanıcı dikkatinin değerini yansıttığını ve Web3'te kullanıcı tarafından oluşturulan içerik kültürünün bir parçası olduğunu vurguladı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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