Binance'te Listelenme Potansiyeli Taşıyan 3 Yeni Altcoin (Mayıs 2025)

Housecoin (HOUSE)

Solana ağında piyasaya sürülen HOUSE, kısa sürede adından söz ettiren bir meme coin oldu. İlk çıkışını PumpFun üzerinden yaptıktan sonra dikkat çekici bir şekilde büyüdü. Nisan ayında piyasa değeri 100 milyon doları aşarak zirveye çıktı; şu an 87 milyon dolar seviyelerinde.

X (eski adıyla Twitter) üzerinde trend olan HOUSE, bu görünürlüğü sayesinde büyük borsalarda listelenme şansı yakalayabilir. Son 24 saatte yaklaşık yüzde 9 değer kaybetmiş olsa da, sosyal medya ilgisi yüksek seyrediyor.

DOGE ve BONK gibi örneklerde de görüldüğü üzere, hızlı hacim ve ilgi toplayan meme coin'ler genellikle erken dönemde listeleniyor. Housecoin, sadece 3 ay içinde Solana üzerindeki en büyük 72'nci token konumuna yükseldi.

HOUSE, ilgi çekici "emlak" temasıyla küresel yatırımcıların radarına girmeyi başarıyor. Bu ivme devam ederse Binance listelemesi sürpriz olmaz.

UXLINK

UXLINK, Web3 tabanlı sosyal platform ve altyapı projesi olarak konumlanıyor. Proje, 54 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığını iddia ediyor ve Arbitrum ekosistemindeki en aktif token'lardan biri olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz aylarda Arbitrum tarafında sıkça konuşulan UXLINK, Binance'in son topluluk oylamasında en çok oy alan proje oldu. Ancak final aşamasında listelemeye giremedi.

Mart ortasında zirve yapan token, o günden bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti. Yine de son 24 saatte yüzde 3,7 artış yaşadı ve işlem hacmi 75,8 milyon dolara ulaşarak önceki güne göre yüzde 200 yükseldi. Bu da projeye olan ilginin yeniden arttığını gösteriyor.

Topluluk desteğinin güçlü olması, ilerleyen dönemlerde Binance listelemesi için önemli bir avantaj yaratabilir.

Aerodrome Finance (AERO)

AERO, Base blokzinciri üzerinde faaliyet gösteren en büyük merkeziyetsiz borsa (DEX) olmaya devam ediyor. ZORA gibi diğer uygulamalar popülerlik kazansa da, Base'in DeFi alanındaki büyümesinde hâlâ merkezi bir rol oynuyor.

Base ağı genişledikçe, AERO'nun da bu gelişmeden pozitif etkilenmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Base üzerindeki DEX işlem hacmi yüzde 22 artarak 5 milyar doları aştı.

Son 30 günde yüzde 60'a yakın yükseliş kaydeden AERO, son 24 saatte ise yüzde 4,5 değer kaybetti. Binance Alpha'da listelenen coin'ler arasında piyasa değeri açısından 4'üncü sırada yer alıyor.

Eğer Mayıs ayı boyunca mevcut ivmesini korursa, AERO'nun 1 dolar seviyelerine yeniden yaklaşması mümkün. Bu da mevcut seviyeye göre yaklaşık yüzde 44'lük bir yükseliş anlamına geliyor.