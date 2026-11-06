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Binance saldırısı sonrası bankalar mercek altında

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Binance saldırısı sonrası bankalar mercek altında
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ABD Merkez Bankası (Fed) ve Para Denetim Ofisi (OCC), Binance'e yönelik 6,3 milyar dolarlık saldırının ardından denetledikleri bankalarla temasa geçti. Düzenleyiciler bankalara olağandışı bir hareket ya da hizmet aksaması yaşayıp yaşamadıklarını sordu.

Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Fed ve OCC yetkilileri pazartesi gününden itibaren bankalarla görüşmeye başladı. Bankalar da saldırıyı değerlendirerek benzer tehditleri karşılayıp karşılayamayacaklarını görmek için sistemlerini gözden geçiriyor.

ABD'nin en büyük bankalarından birinin siber güvenlik ekibi, saldırının ardından saatler içinde Binance ile iletişime geçti. Binance sözcüsü, borsanın kamuya açıkladığı olay raporunu tüm bankacılık ortaklarıyla paylaştığını ve ortaklarını etkileyen bir güvenlik açığından haberdar olmadığını söyledi.

KRİPTO RİSKLERİ MERCEK ALTINDA

Blockchain (blok zincir) güvenlik şirketi CertiK'in ABD kamu ilişkileri başkanı Stefan Muehlbauer, bu görüşmelerin ardından bankaların saklama, karşı taraf riski ve olaylara müdahale gibi kriptoyla ilgili riskleri nasıl yönettiğinin daha yakından izlenebileceğini söyledi. Muehlbauer, bu ölçekte bir olayın ardından Fed ve OCC'nin denetledikleri bankalarla temas kurmamasının şaşırtıcı olacağını belirtti.

Muehlbauer'e göre yaşanan süreç, olgunlaşan bir düzenleyici çerçevenin nasıl işlemesi gerektiğini gösteriyor. Muehlbauer, bunun düzenleyicilerin sektörden geri çekildiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Fed, Nisan 2025'te üye bankaların kripto faaliyetlerine başlamadan önce düzenleyicileri bilgilendirme zorunluluğunu kaldırmış, bu faaliyetleri olağan denetim süreciyle izlemeye devam edeceğini açıklamıştı. Bir Fed sözcüsü, görüşmelere ilişkin paylaşacak bir bilgi olmadığını söyledi. OCC ise yorum taleplerine yanıt vermedi.

SALDIRI BANKALAR İÇİN DE RİSK

Binance'in 3 Kasım'da yayımladığı olay raporuna göre 29 Ekim'deki saldırıda yaklaşık 6,34 milyar dolarlık dijital varlık etkilendi. Bunun 2,85 milyar doları donduruldu ya da geri alındı. Borsaya göre saldırı, bir mühendisin haziran ayında yüklediği ele geçirilmiş bir yazılımla başladı. Saldırganlar daha sonra sosyal mühendislik, çalınan kimlik bilgileri ve kötü amaçlı yazılımlarla cüzdan sistemlerine erişerek izinsiz transferler yaptı.

Siber güvenlik şirketi BlackFog'un kurucusu ve CEO'su Darren Williams, saldırıda kullanılan yöntemlerin özellikle kripto saklama ve ödeme hizmeti sunan geleneksel bankalar için de risk oluşturduğunu söyledi. Williams, saldırganların artık şifrelemeyi kırmasına ya da özel anahtarları çalmasına gerek kalmadığını, para transferine yetkili güvenilir sistemleri ve kişileri ele geçirmelerinin yeterli olduğunu ifade etti.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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