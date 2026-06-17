Binance reddedilme iddialarına karşı AB başvurusunu savundu

Konuya yakın iki kaynağa göre Binance, haftalar içinde AB müşterilerine hizmet sunma iznini yitirebilir. Borsanın ocak ayında Yunanistan Sermaye Piyasası Komisyonu'na (HCMC) yaptığı Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği (MiCA) lisans başvurusunun reddedilmesi bekleniyor. Lisans çıkmazsa Binance'ın temmuz başından itibaren blokta yasal olarak faaliyet gösteremeyeceği belirtiliyor.

Binance, yayımlanan blog yazısında konuya yanıt verdi. Şirkete göre MiCA denetiminden sorumlu düzenleyicilerden biri olan HCMC, başvurunun incelemesini tamamladı ve ESMA'nın değerlendirmesine tabi olmak üzere başvuruyu "MiCA gerekliliklerine uygun" buldu. Binance, Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi'nin (ESMA) yaklaşan bir yönetim kurulu toplantısında lisansı ilerletip yetkilendirmeye geçeceğini beklediğini ve kullanıcıları 30 Haziran'a kadar bilgilendireceğini belirtti.

Şirket, Avrupa'da diğer tüm kripto borsalarından daha fazla kullanıcıya hizmet verdiğini belirterek MiCA sürecindeki bir gecikmenin "Binance'ın ötesinde sonuçları" olacağını savundu. Binance'a göre bu durum "likiditeyi zayıflatma, rekabeti ve kullanıcı seçeneğini azaltma, faaliyet, istihdam, yatırım ve vergi gelirini AB dışına itme" riski taşıyor. HCMC ise gizlilik kurallarını gerekçe göstererek başvuruya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

MİCA GEÇİŞ SÜRESİ 1 TEMMUZ'DA BİTİYOR

MiCA kuralları gereği AB'de faaliyet gösteren şirketlerin, bölge sakinlerine hizmet sunabilmek için haziran sonuna kadar onay alması gerekiyor. AB'nin MiCA geçiş süresi 1 Temmuz 2026'da doluyor ve bu tarihten sonra lisansı olmayan kripto varlık hizmet sağlayıcıları blokta faaliyet gösteremeyecek. ESMA daha önce, başvurusu inceleme aşamasında olan şirketlerin de muaf olmadığını ve son tarihe kadar lisans alamayanların müşteri tabanını kaybedebileceğini açıklamıştı.

Almanya ve Hollanda gibi bazı ülkelerin düzenleyicileri, MiCA uyumu için başvuran kimi kripto şirketlerine şimdiden lisans verdi. Lisans bekleyen büyük borsalar da var. Örneğin Bitget, 2025'te Avusturya'da başvurduğu onayı 2026'nın ikinci çeyreğinde bekliyor. OKX Europe'nin verilerine göre Avrupalı kullanıcıların yaklaşık yüzde 60'ı MiCA onaylı olmayan platformlarda işlem yapıyor ve son tarihe kadar süreci tamamlayamayan şirketlerden bir konsolidasyon dalgası bekleniyor.

ABD'DE BINANCE'A YÖNELİK BASKI SÜRÜYOR

Binance, 2023'te ABD makamlarıyla bir uzlaşıya varmıştı. Anlaşma kapsamında dönemin CEO'su Changpeng Zhao görevinden ayrılıp bir suçlamada suçunu kabul etmiş, şirket ABD Hazine Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile 4,3 milyar dolarlık uzlaşmaya razı olmuş ve bir izleme programı uygulamayı kabul etmişti.

Şirket, ABD'de güncel baskılarla da karşı karşıya kaldı. İran'la yaşanan gerginlik sürecinde ve Binance'ın yaptırım uygulanan kuruluşlara 1 milyar dolar akıttığına dair haberlerin ardından ABD'li vekiller, borsanın uyum politikalarına ilişkin yanıt istiyor.