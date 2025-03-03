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Binance kullanıcılarını şok Eden stablecoin değişikliği: Delist edileceği tarih belli oldu

Binance kullanıcılarını şok Eden stablecoin değişikliği: Delist edileceği tarih belli oldu
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Binance, Avrupa'daki MiCA düzenlemelerine uyum sağlamak için 31 Mart'ta Tether USDt ve Dai dahil dokuz stablecoini ticaret listesinden çıkaracağını açıkladı.

Kripto para borsası Binance, Avrupa'daki MiCA düzenlemelerine uyum sağlamak adına, 31 Mart itibarıyla belirli stablecoinlerin ticaret listesinden kaldıracağını duyurdu. Bu değişiklik, Tether USDt ve Dai gibi popüler stablecoinlerin yanı sıra diğer bazı kripto para birimlerini de kapsıyor. Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki kullanıcılar, bu kripto para birimlerini MiCA uyumlu alternatiflere dönüştürmeye teşvik ediliyor.

MiCA Düzenlemeleri Kapsamında Büyük Değişiklik

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance, Avrupa Birliği'nin kripto varlık düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. Şirket, 31 Mart tarihinden itibaren Avrupa'nın Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) kapsamına girmeyen dokuz stablecoinin işlem görmesini sonlandıracağını duyurdu.

Listeden çıkarılacak stablecoinler arasında, kripto para ekosisteminin en büyük ve en popüler stablecoinlerinden olan Tether USDt (USDT) ve Dai (DAI) de bulunuyor. Bu değişiklikten yalnızca Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (EEA) kullanıcılar etkilenecek.

Yapılan açıklamaya göre, belirlenen tarihten sonra Binance kullanıcıları MiCA uyumlu olmayan stablecoinlerini Binance Convert platformu üzerinden satabilecekler. Borsa, bu varlıkların depolanmasını desteklemeye devam edeceğini ve kullanıcıların istedikleri zaman bu dijital varlıkları çekme veya yatırma işlemlerini gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Binance, bu değişikliğe paralel olarak MiCA düzenlemelerine uyumlu olan USD Coin (USDC) ve Eurite (EURI) gibi stablecoinlerin kullanımını teşvik ediyor. Kullanıcılar, ellerindeki uyumlu olmayan stablecoinleri bu varlıklara veya Euro gibi geleneksel para birimlerine dönüştürmeleri konusunda yönlendiriliyor.

Borsa tarafından yapılan duyuruda, MiCA uyumlu olmayan ve işlemleri sonlandırılacak olan tam dokuz stablecoin şu şekilde listelendi: Tether USDt, Dai, First Digital USD (FDUSD), TrueUSD (TUSD), Pax Dollar (USDP), Anchored Euro (AEUR), TerraUSD (UST), TerraClassicUSD (USTC) ve PAX Gold (PAXG).

Bu hamle, Binance'in Avrupa'daki kripto para düzenlemelerine tam uyum sağlama stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Borsa daha önce, 2025 yılının Ocak ayında, Polonya'daki para yatırma ve çekme işlemleri için de benzer düzenlemelere gitmişti.

Avrupa Birliği'nin kripto varlıklar için getirdiği düzenlemeler, piyasada şeffaflığı ve kullanıcı güvenliğini artırmayı hedeflerken, kripto para şirketleri bu değişikliklere uyum sağlama konusunda çeşitli stratejiler geliştirmeye devam ediyor.

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Burak KÖSE
Burak KÖSE
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