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Binance döviz ürünlerini genişletiyor

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Binance döviz ürünlerini genişletiyor
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Binance, döviz kurlarına bağlı süresiz vadeli işlemleri haftanın yedi günü sunmaya hazırlanıyor. İlk sözleşme 21 Eylül'de açılacak. USDT ile işlem görecek ürün, geleneksel döviz piyasalarının kapalı olduğu saatlerde farklı bir fiyatlandırma sistemi kullanacak.

Borsanın 18 Eylül'deki duyurusuna göre ilk ürün, ABD doları ile Brezilya reali arasındaki kuru izleyen USDBRLUSDT sözleşmesi olacak. İşlemler 21 Eylül Pazartesi günü Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak ve en fazla 100 kat kaldıraç kullanılabilecek.

Sözleşme, yatırımcıya dolar ya da Brezilya realinin mülkiyetini vermeden kur hareketi üzerinden pozisyon alma olanağı sağlayacak. Belirli bir vade sonunda sona ermeyecek ürünün ödemeleri USDT ile yapılacak. Fonlama ücretleri sekiz saatte bir hesaplaşmaya konu olacak.

HAFTA SONU FİYATLAMASI DEĞİŞECEK

Binance, geleneksel döviz piyasalarının açık olduğu saatlerde dış veri sağlayıcılarından aldığı fiyatların ağırlıklı ortalamasını kullanacak. Fiyat endeksi saniyede bir güncellenecek.

Hafta sonlarında ve resmi tatillerde ise sistem emir defterindeki fiyatları temel alacak. Yeni fiyatlara daha fazla ağırlık veren hareketli ortalama yöntemi uygulanacak. Böylece dış piyasalardan gelen fiyat akışının sınırlı kaldığı dönemlerde sözleşme işlemleri devam edebilecek.

Binance Borsa ve İşlem Başkanı Shunyet Jan, ürünün geleneksel piyasa saatlerinin dışında da fiyat oluşumunu sürdürmeyi amaçladığını belirtti. Jan'a göre kullanıcılar aynı platformda kur riskinden korunabilecek veya ekonomik beklentilerine göre pozisyon alabilecek.

Şirket, farklı veri kaynakları ve fiyat sapmasını sınırlayan kontroller kullanacağını bildirdi. Duyurudaki risk uyarısında, özellikle geleneksel piyasa saatleri dışında sert fiyat hareketleri yaşanabileceği belirtildi. Kaldıraçlı işlemlerde ters yönlü fiyat değişimi, teminatın tasfiye edilmesine yol açabiliyor.

KRİPTO BORSALARI DÖVİZ ÜRÜNLERİNİ GENİŞLETİYOR

Binance'in adımı, diğer kripto borsalarının benzer ürünlerini izliyor. Bybit kısa süre önce euro/dolar, sterlin/dolar ve dolar/yen kurlarına bağlı, USDT ile hesaplaşan ve 100 kata kadar kaldıraç sunan kesintisiz sözleşmeler duyurdu. Kraken ise döviz kurlarına bağlı süresiz vadeli işlemlerini Nisan 2025'te kullanıma açmıştı.

Yeni sözleşme, açılışın ardından Binance Futures'ın internet sitesi, uygulaması ve yazılım arayüzü üzerinden sunulacak. Ürün, platformun geleneksel finans varlıklarını kapsayan TradFi bölümünde yer alacak.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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