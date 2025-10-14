Haberler

Binance Black Friday mağdurlarına 400 milyon dolar verecek

Binance, Black Friday kripto çöküşü sonrası 400 milyon dolarlık destek planı açıkladı. 300 milyon dolar kullanıcı tazminine, 100 milyon dolar düşük faizli kredilere ayrıldı.

Binance, Black Friday olarak anılan kripto piyasası çöküşünün ardından 400 milyon dolarlık destek programı başlattı. Programın 300 milyon doları zarar gören yatırımcılara tazminat kuponu olarak verilecek. Kalan 100 milyon dolar ise kurumsal müşterilere düşük faizli kredi desteği sağlanacak.

Yatırımcılar 24 Saat İçinde Ödemeleri Alacak

Portföyünün yüzde 30'undan fazlasını kaybeden yatırımcılar, önümüzdeki 24 saat içinde 4 bin ile 6 bin dolar arasında değişen kuponlar alacak. Borsa yetkilileri, bu önlemin güven inşasına katkı sağlayacağını belirtti. Düşük faizli krediler ise ekosistemde likidite krizinin önlenmesine yönelik tasarlandı.

Black Friday, Trump'ın Çin'e yüzde 100 tarife uygulama tehdidini artırmasıyla ortaya çıktı. Ani tarife açıklamaları, kripto tarihindeki en büyük tasfiye gününü yarattı. Binance, çöküş sırasında hesap donmaları ve ani fiyat düşüşleriyle karşılaştı.

Kullanıcılar, çöküş anında hesap donmaları ve ani fiyat düşüşleri yaşandığını bildirdi. Bazı stablecoinler de bu süreçte parite kaybına uğradı. Binance daha önce BNB üzerindeki meme coin yatırımcılarına da hava dağıtımı yapmıştı.

Sektör analistleri Black Friday'den yalnızca Binance'ın sorumlu tutulmasının doğru olmadığını savunuyor. Diğer borsaların da çöküşe katkıda bulunduğu belirtiliyor. Ancak Binance'ın iyileştirme çabaları takdir ediliyor.

Burak KÖSE
