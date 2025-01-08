Bhutan pek çok kripto para birimini rezerv olarak ekliyor

Bhutan'ın Gelephu Mindfulness City bölgesi, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Binance Coin'i (BNB) stratejik rezervlerine dahil ederek finansal yeniliklerde öncü bir adım attı. Bu stratejik hamle, bölgenin dijital varlık ekosistemini güçlendirmeyi ve ekonomik direncini artırmayı hedefliyor. Yeni yasal çerçevelerle desteklenen bu girişim, Bhutan'ı kripto para alanında bir lider yapmayı amaçlıyor.

Gelephu'nun Kripto Hamlesi: Bhutan Ekonomisini Dijitalleştiriyor

Bhutan'ın güneyinde konumlanan Gelephu Mindfulness City (GMC), ekonomik kalkınma planları kapsamında önemli bir adım atarak kripto para birimlerini resmi rezervlerine dahil ettiğini duyurdu. 8 Ocak 2025 tarihinde yapılan açıklamaya göre, bölge yönetimi Bitcoin, Ethereum ve Binance Coin gibi önde gelen dijital varlıkları ekonomik rezerv portföyüne ekledi.

Güney Asya'nın gelişen ekonomilerine yakınlığıyla dikkat çeken GMC'nin bu kararı, "2024 Yasalarının Uygulanması Yasası" çerçevesinde şekillendi. Bölge yönetimi, dijital varlıkların rezervlere eklenmesinin finansal stratejilerinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Bu girişim, Bhutan'ın kripto para alanındaki deneyimlerinin bir sonraki aşaması olarak değerlendiriliyor. Ülke, Mayıs 2023'te gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 5'ini Bitcoin madenciliğine ayırmış ve bu yatırımları sürdürmüştü. Kasım 2024'te kripto varlıklarındaki değer artışıyla birlikte Bhutan'ın Bitcoin varlığı 1 milyar dolara ulaşmıştı.

GMC yönetimi, Mart ayında düzenleyeceği uluslararası toplantıda dijital varlıkların stratejik rezervlerdeki rolünü masaya yatıracak. Toplantıya dünya genelinden üst düzey hükümet yetkilileri ve sektör temsilcilerinin katılması bekleniyor. Bölge, blok zinciri teknolojisini kullanarak kripto para işlemlerinde şeffaflığı ve güvenliği artırmayı hedefliyor.