Bhutan devleti Bitcoin transferlerine devam ediyor

Blockchain analiz platformu Arkham'ın verileri, Bhutan'ın son üç ayda potansiyel olarak 100 milyon dolar değerinde Bitcoin satışı gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Druk Holding & Investments gözetimindeki devlet hazinesi, dünyanın en büyük beşinci Bitcoin rezervine ev sahipliği yapıyor.

Butan Hazinesinden Binance'e 33 Milyon Dolarlık Bitcoin Transferi

Bhutan'ın kripto varlık politikası dikkat çekici bir değişim gösteriyor. Ülke, hidroelektrik gücünü kullanarak sürdürdüğü Bitcoin madenciliği operasyonlarıyla tanınıyor.

Bitcoin Treasuries verilerine göre Bhutan; Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Birleşik Krallık ve Ukrayna'nın ardından en büyük devlet Bitcoin rezervine sahip. Ülkenin elinde 1,12 milyar dolar değerinde 12.206 BTC bulunuyor.

Son transfer, ABD Başkan adayı Donald Trump'ın ulusal bir Bitcoin stoğu oluşturma vaadinin yarattığı tartışmalı süreçte meydana geldi.

Ülkenin kripto para varlıklarında Bitcoin dışında dikkat çeken tek varlık 656 Ethereum (2,1 milyon dolar) olarak öne çıkıyor.