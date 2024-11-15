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Bhutan devleti Bitcoin transferlerine devam ediyor

Bhutan devleti Bitcoin transferlerine devam ediyor
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Bhutan Kraliyet Hükümeti, Bitcoin (BTC) fiyatının rekor seviyelerde seyrettiği bir dönemde kripto para borsası Binance'a 365 BTC (33,3 milyon dolar) transfer gerçekleştirdi. Bu hamle, ülkenin Ekim ayında yaptığı 66 milyon dolarlık Bitcoin satışının ardından geldi.

Blockchain analiz platformu Arkham'ın verileri, Bhutan'ın son üç ayda potansiyel olarak 100 milyon dolar değerinde Bitcoin satışı gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Druk Holding & Investments gözetimindeki devlet hazinesi, dünyanın en büyük beşinci Bitcoin rezervine ev sahipliği yapıyor.

Butan Hazinesinden Binance'e 33 Milyon Dolarlık Bitcoin Transferi

Bhutan'ın kripto varlık politikası dikkat çekici bir değişim gösteriyor. Ülke, hidroelektrik gücünü kullanarak sürdürdüğü Bitcoin madenciliği operasyonlarıyla tanınıyor.

Bitcoin Treasuries verilerine göre Bhutan; Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Birleşik Krallık ve Ukrayna'nın ardından en büyük devlet Bitcoin rezervine sahip. Ülkenin elinde 1,12 milyar dolar değerinde 12.206 BTC bulunuyor.

Son transfer, ABD Başkan adayı Donald Trump'ın ulusal bir Bitcoin stoğu oluşturma vaadinin yarattığı tartışmalı süreçte meydana geldi.

Ülkenin kripto para varlıklarında Bitcoin dışında dikkat çeken tek varlık 656 Ethereum (2,1 milyon dolar) olarak öne çıkıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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