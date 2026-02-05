Haberler

Bessent, Kongre'de Trump bağlantılı World Liberty Financial hakkında sorgulandı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Temsilciler Meclisi'ndeki gergin duruşmada World Liberty Financial'ın BAE bağlantısı ve Bitcoin politikaları konusunda yoğun eleştiriyle karşılaştı. Bessent, Hazine'nin Bitcoin'i "kurtarma" yetkisine sahip olmadığını açıkladı.

Hazine Bakanı Scott Bessent, Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi'nde zorlu bir oturumdan geçti. Bessent'ın başkanlığını yaptığı Mali İstikrar Gözetim Konseyi'ne (FSOC) odaklanan duruşmada, New York Demokrat Temsilcisi Gregory Meeks, Trump ailesinin bağlantılı olduğu kripto ve DeFi girişimi World Liberty Financial'ı (WLFI) ve şirketin Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini sert bir dille eleştirdi.

BAE BAĞLANTISI VE LİSANS TARTIŞMASI

BAE bağlantısı, Şeyh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan'ın desteklediği bir yatırım aracının Trump'ın göreve başlamasından birkaç gün önce World Liberty Financial'da 500 milyon dolar karşılığında gizlice yüzde 49 hisse aldığını bildirmesinin ardından gündeme oturdu. Başkan Trump daha sonra bu yatırımdan haberdar olmadığını açıkladı.

World Liberty Financial'ın banka lisansı için Hazine'ye bağlı Para Birimi Denetleme Ofisi'ne (OCC) başvurduğu bir dönemde yaşanan bu gelişmeler, tartışmaların odağına oturdu. Meeks, çıkar çatışmaları incelenene ve soruşturulana kadar World Liberty Financial ile bağlantılı her türlü banka lisansının durdurulmasını istedi.

Bessent, OCC'nin bağımsız bir kurum olduğunu belirtirken World Liberty Financial hakkında soruşturma başlatıp başlatmayacağı sorusunu yanıtsız bıraktı. İkili arasındaki gerilim tırmandı ve karşılıklı bağrışmalar yaşandı. Meeks, Hazine Bakanı'na "Başkanı korumayı bırakın." diyerek sert çıktı.

BESSENT: BITCOIN'İ KURTARMA YETKİM YOK

Duruşmada Bitcoin politikaları da ele alındı. Trump, Mart 2025'te stratejik Bitcoin rezervi oluşturulmasına yönelik bir kararname imzalamıştı. Kararnameye göre rezervdeki Bitcoin, cezai veya hukuki müsadere yoluyla ele geçirilen fonlardan oluşacak ve satılamayacak.

Kaliforniya Demokrat Temsilcisi Brad Sherman, Bessent'a "Bitcoin'i kurtarma" yetkisine sahip olup olmadığını ve bankalara Bitcoin satın almalarını ya da vergi mükelleflerinin paralarını Bitcoin veya Trump coine yatırmalarını emredip edemeyeceğini sordu.

Bessent, "Ben Hazine Bakanıyım, bu yetkiye sahip değilim. FSOC başkanı olarak da bu yetkiye sahip değilim." dedi ve Hazine'nin el konulan Bitcoin'leri elinde tuttuğunu ekledi.

Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

