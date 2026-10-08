Bankacılık devinden kripto saklamaya yeni adım

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Bankanın 8 Ekim tarihli açıklamasına göre hizmetten kurumsal müşteriler ile akredite yatırımcı koşullarını sağlayan şirketler yararlanabilecek. Saklanacak varlıklar seçili kripto paralarla sınırlı kalmayacak. Geleneksel varlıkların dijital tokenlerle temsil edilen biçimleri de hizmet kapsamına alınacak.

Standard Chartered, bu adımı kurumların güvenli ve düzenlemelere uygun dijital varlık saklama çözümlerine yönelik artan talebiyle ilişkilendiriyor. Singapur planı, bankanın Birleşik Arap Emirlikleri, Lüksemburg ve Hong Kong gibi merkezlerdeki faaliyetlerini genişletme stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

KRİPTO VE GELENEKSEL VARLIKLAR AYNI HİZMET YAPISINDA

Planlanan saklama hizmeti, Standard Chartered'ın Singapur'daki finansman ve menkul kıymet hizmetlerini tamamlayacak. Banka, geleneksel varlıkların saklanması ve bunlara ilişkin hizmetlerle tokenleştirme ve dijital varlık saklamayı bir araya getirmeyi hedefliyor.

Böylece kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarına, varlıkların geleneksel biçimde tutulmasından dijital temsillerinin oluşturulmasına ve korunmasına kadar farklı aşamalarda yanıt verilmesi amaçlanıyor.

Standard Chartered'ın Singapur, ASEAN ve Güney Asya CEO'su Patrick Lee, tokenleştirilmiş varlıkların kurumsal ölçekte güvenli biçimde aktarılması ve saklanması için sağlam altyapının önem taşıdığını belirtti. Lee, Singapur'un finansal yeniliklerdeki konumuna ve güvenilir dijital varlık çözümlerine yönelik talebe dikkat çekti.

SİNGAPUR PLANI DÜZENLEYİCİ KOŞULLARA BAĞLI

Bankanın İşlem Hizmetleri ve Dijital Varlıklar Küresel Başkanı Ole Matthiessen ise güvenli ve düzenlemelere uygun saklamayı dijital varlık piyasasının temel unsurlarından biri olarak değerlendirdi. Müşteri talebi büyüdükçe önemli finans merkezlerindeki dijital varlık yatırımlarının süreceğini bildirdi.

Standard Chartered'ın açıklamasında Singapur hizmeti için kesin başlangıç tarihi veya desteklenecek kripto paraların listesi paylaşılmadı. Banka, planın ilgili düzenleyici gerekliliklere tabi olduğunu belirtti.