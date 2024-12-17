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Balinalar SHIB biriktiriyor: Yeni bir ralli mi yaklaşıyor?

Balinalar SHIB biriktiriyor: Yeni bir ralli mi yaklaşıyor?
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SHIB coin'de yaşanan balina aktivitesi akılları karıştırdı. İşlem hacimlerinde bariz bir artış yatırımcılar "Yeni bir ralli mi yaklaşıyor?" sorusuna yöneltti.

Köpek temalı kripto para birimi Shiba Inu (SHIB), büyük işlem hacimlerinde dikkat çekici bir artış yaşarken, IntoTheBlock verilerine göre son 24 saatte büyük işlem hacimleri yüzde 258 yükseldi.

Bu hareketlilik piyasanın dikkatini çekerken, balinaların artan ilgisinin arkasında hangi potansiyel etkenlerin olabileceği konusunda spekülasyonlar gündeme geliyor. IntoTheBlock'un verileri, Shiba Inu'nun büyük işlem hacimlerinde toplam 6,42 trilyon SHIB, yani parasal olarak 175 milyon dolar seviyesinde bir hareket kaydettiğini ve bunun son 24 saatte yüzde 258'lik bir artış anlamına geldiğini gösteriyor.

İşlem hacmindeki bu artış, ya alım ya da satış yönünde artan balina aktivitesine işaret ediyor. Büyük işlemler, 100 bin doların üzerindeki hareketleri ifade ediyor ve genellikle büyük yatırımcılar (balinalar) veya kurumsal oyuncular tarafından gerçekleştiriliyor.

Ancak işlem hacmindeki bu kayda değer artışa rağmen, Shiba Inu'nun fiyatı yalnızca sınırlı bir hareket göstererek son 24 saatte yüzde 0,27 artışla 0,000027 dolar seviyesine çıktı.

Bu durum, balina aktivitesindeki artışın henüz büyük bir fiyat hareketine dönüşmediğini gösteriyor. Artan işlem hacimleriyle birlikte yaşanan bu sınırlı fiyat hareketi, piyasanın şu an artan faaliyeti sindirdiğini ve potansiyel olarak daha büyük bir harekete hazırlanabileceğini düşündürüyor.

Yeni bir ralli mi yaklaşıyor?

Balina aktivitesindeki bu artış, daha büyük piyasa hareketleri için hazırlık yapıldığına ya da büyük yatırımcıların birikim aşamasında olduğuna işaret edebilir. Balinalar, fiyat artışı öncesinde SHIB'yi mevcut seviyelerden alarak pozisyonlarını güçlendiriyor olabilir. Eğer durum böyleyse, bu durum Shiba Inu'nun uzun vadeli potansiyeline olan güveni yansıtabilir.

Shiba Inu, 12 Aralık'ta 0,0000298 dolar direncini test ettikten sonra istikrarlı bir düşüş trendi izliyor. Eğer SHIB fiyatında bir toparlanma olursa, yatırımcıların gözü 0,0000334 dolar seviyesindeki direncin kırılmasına çevrilecek. Bu seviyenin aşılması, SHIB fiyatı için yeni bir yükseliş trendini tetikleyebilir. Ancak bu noktaya gelmeden önce, Shiba Inu'nun 0,00003 dolar bariyerini net bir şekilde aşması gerekiyor.

Öte yandan mevcut fiyat düşüşü devam ederse, Shiba Inu için bir sonraki önemli destek seviyesi günlük SMA 50 çizgisi olan 0,000025 dolar seviyesinde bulunuyor.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para
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