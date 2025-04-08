Balinalar Harekete Geçti: 3 Coin Tehlikede!

Uniswap (UNI)

10 bin ile 100 bin UNI tutan cüzdan sayısı, Trump'ın açıklamasından önce azalmaya başlamıştı; bu düşüş sonrası dönemde de sürdü.

Sadece 2-3 Nisan arasında bu gruptaki cüzdan sayısı 825'ten 821'e geriledi. Bu küçük düşüş, büyük yatırımcılar arasında azalan güveni veya yeniden pozisyon almayı işaret ediyor.

UNI fiyatı şu anda düşüş trendinde. Satış baskısı devam ederse, fiyat 5,50 doların altına sarkabilir. Tersine bir harekette ise ilk direnç 5,97 dolar, bu seviyenin aşılması durumunda 6,23 dolar hedeflenebilir.

Ancak şu aşamada hem azalan balina ilgisi hem de teknik zayıflık UNI'yi kırılgan bir pozisyonda tutuyor.

Chainlink (LINK)

LINK'te balina hareketi daha sınırlı oldu. 10 bin ila 100 bin LINK tutan adres sayısı Trump sonrası 2.859'dan 2.855'e geriledi.

Ancak asıl dikkat çekici dönem, 29 Mart - 1 Nisan arasıydı. Bu tarihlerde balinalar LINK toplamaya başlamış, cüzdan sayısı 2.852'den 2.860'a yükselmişti. Bu da o dönemde yükseliş beklentisinin güçlendiğini gösteriyordu.

Şimdiki düşüş daha çok küçük bir kar realizasyonu ya da düzeltme sırasında gelen temkinli bir hamle olabilir.

LINK teknik olarak kritik bir seviyede. Düşüş derinleşirse, fiyat Kasım 2024'ten bu yana ilk kez 12 doların altını görebilir. 11,85 dolar destek olarak izlenmeli.

Yukarı yönlü olası bir harekette ise ilk direnç 13 dolar, ardından 13,45 dolar seviyesi öne çıkıyor.

Ondo Finance (ONDO)

ONDO'da da balinalar, 26-29 Mart arasında alım yaptı. Bu süreçte 10 bin ile 100 bin ONDO tutan cüzdan sayısı 376'dan 390'a çıktı.

Bu artış, büyük yatırımcıların projeye olan ilgisinin arttığını gösteriyordu. Ancak "Kurtuluş Günü" sonrası bu sayı tekrar azalarak 374'ten 371'e düştü.

Bu hafif düşüş, iyimserliğin biraz azaldığını ya da yatırımcıların temkinli bir pozisyon değişikliğine gittiğini gösterebilir.

Fiyat açısından bakıldığında, ONDO kritik bir eşikte. Eğer mart ayındaki yukarı yönlü ivme geri kazanılırsa, 0,82 dolar direnci aşılabilir ve fiyat 0,90-0,95 dolar aralığına kadar çıkabilir.

Ancak zayıflık devam ederse, aşağı yönlü riskler artar ve destek seviyeleri olarak 0,76 dolar ve 0,73 dolar izlenir.