Balinalar Bitcoin'den Ether'e döndü

Kripto para piyasalarında dikkat çeken bir gelişmede, 11 milyar dolarlık Bitcoin balinası varlıklarının bir kısmını Ether'e çevirdi. Balina, geçtiğimiz hafta 22.769 Bitcoin satarak 2,2 milyar dolarlık spot Ether ve 577 milyon dolarlık uzun pozisyon açtı.

Balina Ethereum'a Yöneldi

Balina, 450 milyon dolarlık uzun pozisyonunun bir kısmını kapatarak 33 milyon dolar kâr elde etti. Ardından 108 milyon dolarlık yeni spot Ether alımı yaparak pozisyonunu genişletti. Zincir üstü veriler, balinanın hâlen 40.212 ETH uzun pozisyonunu elinde tuttuğunu gösteriyor.

Son bir ayda Ether fiyatı yaklaşık yüzde 25 yükselirken Bitcoin yüzde 5,3 değer kaybetti. Analistler, balinaların Bitcoin satışlarının fiyatı 112.000 dolar seviyelerine çektiğini belirtiyor. Bitcoin'in önümüzdeki günlerde 110.000–120.000 dolar aralığında yatay seyretmesi bekleniyor.

Bitget CEO'su Gracy Chen, Ethereum'un 4.600–5.200 dolar aralığını hedefleyebileceğini söyledi. Chen, " Ethereum'daki yükseliş, ekosisteme yönelik güçlü talebin işareti. Powell'ın faiz indirimi sinyalleri de risk iştahını artırdı." dedi.

Piyasa kaynaklarına göre büyük yatırımcıların Bitcoin'den Ether'e geçişi kısa vadede Ethereum lehine bir sermaye akışı yaratıyor. Bu durum, olası bir altcoin sezonunun başlangıcı olarak yorumlanıyor.