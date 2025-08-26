Balinalar Bitcoin'den Ether'e döndü

Güncelleme:
11 milyar dolarlık kripto balinası, 2,6 milyar dolarlık Bitcoin satışının ardından 108 milyon dolar daha spot Ether aldı. Uzmanlar, Ethereum'un 4.600–5.200 dolar aralığını hedefleyebileceğini öngörüyor.

Kripto para piyasalarında dikkat çeken bir gelişmede, 11 milyar dolarlık Bitcoin balinası varlıklarının bir kısmını Ether'e çevirdi. Balina, geçtiğimiz hafta 22.769 Bitcoin satarak 2,2 milyar dolarlık spot Ether ve 577 milyon dolarlık uzun pozisyon açtı.

Balina Ethereum'a Yöneldi

Balina, 450 milyon dolarlık uzun pozisyonunun bir kısmını kapatarak 33 milyon dolar kâr elde etti. Ardından 108 milyon dolarlık yeni spot Ether alımı yaparak pozisyonunu genişletti. Zincir üstü veriler, balinanın hâlen 40.212 ETH uzun pozisyonunu elinde tuttuğunu gösteriyor.

Son bir ayda Ether fiyatı yaklaşık yüzde 25 yükselirken Bitcoin yüzde 5,3 değer kaybetti. Analistler, balinaların Bitcoin satışlarının fiyatı 112.000 dolar seviyelerine çektiğini belirtiyor. Bitcoin'in önümüzdeki günlerde 110.000–120.000 dolar aralığında yatay seyretmesi bekleniyor.

Bitget CEO'su Gracy Chen, Ethereum'un 4.600–5.200 dolar aralığını hedefleyebileceğini söyledi. Chen, " Ethereum'daki yükseliş, ekosisteme yönelik güçlü talebin işareti. Powell'ın faiz indirimi sinyalleri de risk iştahını artırdı." dedi.

Piyasa kaynaklarına göre büyük yatırımcıların Bitcoin'den Ether'e geçişi kısa vadede Ethereum lehine bir sermaye akışı yaratıyor. Bu durum, olası bir altcoin sezonunun başlangıcı olarak yorumlanıyor.

Burak KÖSE
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

