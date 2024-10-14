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Avustralya'nın ilk Ethereum ETF'si için geri sayım başladı

Avustralya'nın ilk Ethereum ETF'si için geri sayım başladı
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Avustralya'nın kripto para piyasasında önemli bir gelişme yaşanıyor. Monochrome, ülkenin ilk spot Ether ETF'sini Salı günü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu hamle, Ağustos ayında başlatılan Bitcoin ETF'sinin ardından geliyor ve kripto yatırım araçlarının çeşitlendiğini gösteriyor. Yeni ETF, yatırımcılara hem nakit hem de ayni işlem yapma imkanı sağlayacak.

Kripto para dünyasında yeni bir dönem başlıyor. Monochrome Ethereum ETF (IETH), Avustralya'nın ilk spot Ether borsa yatırım fonu olarak Salı günü piyasaya sunulacak. Bu gelişme, ülkenin kripto para piyasasındaki düzenleyici çerçevesinin genişlediğini ve kurumsal yatırımcıların Ethereum'a erişiminin kolaylaştığını gösteriyor.

Avustralya Kripto Piyasası Ethereum ETF ile Genişliyor

Monochrome, Avustralya kripto yatırım sektöründe öncü adımlar atmaya devam ediyor. Firma, Ağustos ayında başlattığı spot Bitcoin ETF'sinin ardından şimdi de Ethereum ETF'sini piyasaya sürüyor. Bu hamle, Avustralya'nın kripto para piyasasının gelişiminde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

IETH kodu ile işlem görecek olan yeni ETF, yatırımcılara Ethereum'a doğrudan erişim sağlayacak. Bu, özellikle kurumsal yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Geleneksel finans araçları ile kripto varlıklar arasında bir köprü kuruluyor. Böylece Ethereum'a yatırım yapmak isteyen ancak doğrudan kripto borsalarını kullanmak istemeyen yatırımcılar için yeni bir kapı açılıyor.

Monochrome Ethereum ETF'nin hem nakit hem de ayni işlem imkanı sağlaması en dikkat çekici özellikler olarak öne çıkıyor. Bu, yatırımcıların fona Ether ile giriş yapabilecekleri ve fondan çıkarken de Ether alabilecekleri anlamına geliyor. Bu esneklik, farklı yatırım stratejilerine sahip yatırımcılar için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Avustralya'nın kripto ETF pazarı henüz yeni gelişiyor. Monochrome'un Ağustos ayında piyasaya sürdüğü Bitcoin ETF'si, 10 Ekim itibarıyla 165 BTC tutuyordu. Bu miktar, yaklaşık 10 milyon dolarlık bir değere tekabül ediyor. Ethereum ETF'sinin de benzer bir ilgi görmesi bekleniyor.

Monochrome Ethereum ETF'nin piyasaya sürülmesi, Avustralya'nın kripto para düzenlemelerindeki olumlu gelişmeleri de yansıtıyor. Düzenleyici kurumların bu tür yatırım araçlarına izin vermesi, kripto paraların finansal sistem içindeki yerinin giderek sağlamlaştığının bir işareti olarak görülüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Kripto Para Avustralya Ethereum Bitcoin

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