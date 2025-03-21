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Avustralya kripto sektörü için devrim niteliğinde kararlar aldı

Avustralya kripto sektörü için devrim niteliğinde kararlar aldı
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Avustralya hükümeti, kripto para düzenlemelerini köklü bir şekilde yeniden yapılandırıyor. Yeni düzenleme tasarısı, kripto borsalarını ve aracılık hizmetleri veren kuruluşları kapsayacak şekilde genişletiliyor. Bu yeni düzenlemelerle birlikte, Avustralya'daki kripto para şirketlerinin sıkça karşılaştığı debanking sorununa çözüm bulmak amacıyla büyük bankalarla iş birliği yapılacak.

Avustralya'nın merkez sol hükümeti tarafından yapılan açıklamalara göre, kripto para piyasalarını daha sıkı düzenleyecek yeni yasal düzenlemeler geliştiriliyor. Bu yeni öneriler, kripto borsalarını ve diğer finansal aracıları içerecek biçimde tasarlanmıştır. Ayrıca, ülkede debanking olarak bilinen bankasızlaştırma sorununu çözmek için büyük bankalarla iş birliği yapılacak.

Kripto Para Birimleri için Yeni Düzenlemeler Geliyor

Hazine Bakanlığı, 21 Mart tarihinde bir açıklama yaparak, kripto borsaları, saklama hizmetleri ve kripto ticareti yapan belirli aracı kurumların yeni düzenlemelere tabi olacağını duyurdu. Bu düzenlemeler, diğer finansal hizmetler gibi müşteri varlıklarının korunmasını sağlama, Avustralya Finansal Hizmetler Lisansı alınmasını ve asgari sermaye gerekliliklerinin yerine getirilmesini zorunlu kılacak.

Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında "Yasal düzenlemelerimiz, mevcut finansal hizmetler yasalarını temel alarak, dijital varlık platformlarına genişletilecek; ancak dijital varlık ekosisteminin tamamı değil." ifadelerini kullandı. Bakanlık, belirli büyüklük eşiklerini aşmayan küçük ölçekli ve yeni kurulan platformların düzenlemelerden muaf tutulacağını da belirtti.

Stablecoinler, Hükümetin Ödeme Lisanslama Reformları kapsamında bir tür depolanmış değer tesisi olarak değerlendirilecekken, bazı stablecoinler bu kategorinin dışında kalacak. Hazine, bu ürünlerde yapılan işlemlerin veya ikincil piyasa ticaretinin, işlem faaliyeti olarak değerlendirilmeyeceğini ve platformların sadece bu ticaret faaliyeti nedeniyle piyasa işleticisi sayılmayacağını ifade etti.

Başbakan Anthony Albanese liderliğindeki hükümet, bankasızlaştırma sorununun kapsamını ve doğasını daha iyi anlamak için Avustralya'nın dört büyük bankasıyla iş birliği yapma sözü verdi. Ayrıca, hükümet 2025 yılında bir merkez bankası dijital para birimi çıkarmayı ve işletmelerin lisans almadan yeni finansal ürünleri test etmelerine olanak tanıyan Gelişmiş Düzenleyici Sandbox'ı incelemeyi planlıyor.

Bu gelişmeler, 17 Mayıs'ta veya öncesinde gerçekleşecek federal seçimlerden önce gerçekleşiyor. En son YouGov anketine göre, Albanese'nin İşçi Partisi ile Peter Dutton liderliğindeki muhalif Koalisyon arasında rekabet devam ediyor. Dutton'un merkez sağ Koalisyonu, seçimi kazanmaları durumunda kripto düzenlemelerine öncelik vereceklerini açıklamıştı.

Yerel kripto borsası BTC Markets'in CEO'su Caroline Bowler, önerilen reformların mantıklı olduğunu ve Avustralya'nın küresel rekabetçilik durumunu koruyacağını belirtirken, sermaye yeterliliği ve saklama gereklilikleri konusunda daha fazla ayrıntının gerektiğini vurguladı. Bowler, "Bu gerekliliklerin Avustralya'daki ticari yatırımlar için aşırı külfetli olmadığından emin olmamız gerekiyor." dedi.

Kraken Australia'nın genel müdürü Jonathon Miller ise, "Kripto mevzuatına acil ihtiyaç olduğunu" vurgulayarak, "Net bir kripto düzenleme çerçevesi oluşturarak ve debanking gibi sorunları hafifletilerek, hükümetin Avustralya ekonomisindeki büyümeyi engelleyen bariyerleri kaldırabileceğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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