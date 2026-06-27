Avustralya kripto kripto lisans başvuruları için süreyi üç ay uzattı

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC), güncellenen düzenleyici rehberi kapsamında gereken lisanslara başvurmaları için dijital varlık şirketlerine üç ay daha tanıdı. Düzenleyici, yaptırımlara karşı geçici korumanın daha önce 30 Haziran olan son tarihten 30 Eylül'e uzatıldığını açıkladı.

Uzatma, Avustralya Finansal Hizmetler (AFS) lisansı almak isteyen şirketlerin yanı sıra piyasa ya da takas ve mutabakat yetkisine ihtiyaç duyabilecek kuruluşları kapsıyor. ASIC ayrıca muafiyeti, lisanslı firmalarla yetkili temsilci veya aracılık düzenlemeleri üzerinden faaliyet gösteren dijital varlık şirketlerini de içerecek biçimde genişletti. Komisyon, dijital varlık rehberini Ekim 2025'te güncellemesinden bu yana yaklaşık 30 lisans başvurusu aldığını belirtti.

KRİPTO FİNANSAL ÜRÜN SAYILIYOR

ASIC, mevcut finansal hizmet yasalarının dijital varlıklara nasıl uygulandığını netleştiren INFO 225 rehberini güncelledikten sonra yaptırım uygulamama tutumunu devreye almıştı. Rehbere göre birçok dijital varlık ürünü yürürlükteki yasa kapsamında finansal ürün sayılıyor, bu nedenle sağlayıcıların önemli bir bölümü AFS lisansı almak zorunda kalıyor. Düzenleyici, bu yaklaşımın Avustralya'daki finansal ürün tanımlarının geniş ve teknolojiden bağımsız olmasına dayandığını vurguluyor.

ASIC'e göre yorumu, kısa süre önce Yüksek Mahkeme'nin Block Earner kararıyla da güçlendi. Mahkeme, şirketin eskiden sunduğu kripto getiri ürününün Şirketler Yasası (Corporations Act) kapsamında bir finansal ürün olduğuna hükmetti.

YENİ ÇERÇEVE 2027'DE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Geçici muafiyet, ülkenin Dijital Varlık Çerçevesi adlı ayrı düzenlemesinden bağımsız olarak işliyor. Bu yıl parlamentodan geçen çerçeve 9 Nisan 2027'de yürürlüğe girecek ve dijital varlık platformları ile tokenlaştırılmış saklama platformlarını ülkenin finansal hizmet lisans rejimine dahil edecek.

ASIC, mevcut rehbere göre lisans alan bazı firmaların yeni çerçeve yürürlüğe girdiğinde ek yetkilere ihtiyaç duyabileceği uyarısında bulundu. Komisyonun mayıstaki duyurusuna göre, INFO 225'e dayanarak lisans alan birçok dijital varlık firması, yeni rejim başladığında lisansına dijital varlık platformu ve tokenlaştırılmış saklama platformu yetkilerini de eklemek zorunda kalacak.