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Avrupa'dan kripto güvenliğine kuantum uyarısı

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Avrupa'dan kripto güvenliğine kuantum uyarısı
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Avrupa'nın üç finans denetçisi, kuantum bilgisayarların kripto varlıkları koruyan şifreleme yöntemlerini gelecekte tehdit edebileceği uyarısında bulundu. Kurumlar, finans sektörüne yeni teknolojilerin doğuracağı risklere karşı hazırlıklarını güçlendirme çağrısı yaptı.

Avrupa Bankacılık Otoritesi, Avrupa Sigorta ve Mesleki Emeklilik Otoritesi ile Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi, 23 Eylül'de yayımladıkları ortak risk değerlendirmesinde kuantum teknolojisine dikkat çekti. Raporda, iletişimden finansal işlemlere, veri tabanlarından Blockchain ağlarına kadar pek çok alanda kullanılan kriptografik korumanın zayıflayabileceği belirtildi.

Denetçilere göre güvenlik riskleri, kuantum bilgisayarların ticari olarak kullanılabilir uygulamalarından daha önce ortaya çıkabilir. Kurumlar bu nedenle piyasa katılımcıları ve denetim otoritelerinden hazırlıklarını artırmalarını, teknolojideki gelişmeleri yakından izlemelerini istedi.

KRİPTO CÜZDANLARININ KORUMASI HEDEF OLABİLİR

Kripto varlıklar açısından temel tehlike, transferleri onaylamak için kullanılan dijital imzalarda yatıyor. Yeterince güçlü bir kuantum bilgisayar, bazı mevcut imza yöntemlerinde açık anahtardan özel anahtarı hesaplayabilir. Böyle bir gelişme, saldırganın varlık sahibinin izni olmadan işlem yapabilmesinin önünü açabilir.

Uyarı, bugün bu kapasiteye sahip bir bilgisayar bulunduğu veya kripto ağlarının kuantum saldırısıyla ele geçirildiği anlamına gelmiyor. Riskin ne zaman gerçekleşebileceği belirsizliğini koruyor. Ancak cüzdanların ve ağların yeni güvenlik yöntemlerine geçişinin zaman alması, hazırlıkların tehdidin ortaya çıkmasından önce başlamasını gerektiriyor.

BİTCOİN VE ETHEREUM'DA HAZIRLIK SÜRÜYOR

Kripto geliştiricileri de mevcut imza sistemlerinin geleceğini tartışıyor. Bitcoin geliştiricisi Jameson Lopp ve diğer beş yazarın hazırladığı BIP 361 önerisi, kuantuma dayanıklı bir imza yönteminin devreye alınmasının ardından eski imzaların aşamalı olarak kullanım dışı bırakılmasını öngörüyor. Henüz taslak aşamasındaki öneri, Bitcoin ağında kabul edilmiş bir değişiklik veya başlamış bir geçiş takvimi oluşturmuyor.

Ethereum Foundation ise 7 Eylül'de açıkladığı protokol önceliklerinde daha somut bir hedef ortaya koydu. Kuruluş, Ethereum ana ağının işlem yürütme, uzlaşma ve veri katmanlarının tamamını Aralık 2029'a kadar kuantuma dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyor.

Aralık 2029 hedefi, geliştirme çalışmalarına yön veriyor. Kuruluş bu tarihi, kuantum saldırılarının başlayacağına ilişkin bir tahmin olarak sunmuyor. Kuruluş, kuantum teknolojisindeki ilerlemeyi Ocak 2027'de dış uzmanlarla yeniden değerlendirerek hazırlık takvimini gözden geçirmeyi planlıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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