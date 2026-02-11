Avrupa Birliği, Rusya ile tüm kripto para işlemlerini yasaklamayı değerlendiriyor

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmak amacıyla dijital varlıkları kullanmasını engellemek için Rusya ile gerçekleştirilen tüm kripto para işlemlerine yasak getirmeyi değerlendiriyor. Kaynaklar tarafından aktarılan bir belgeye göre AB, daha önce yaptırım uygulanan platformlardan türetilen kopya Rus kripto kuruluşlarını engellemeyi planlıyor. Belgeye göre bu kuruluşlar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşta kullanılan işlemleri kolaylaştırmak amacıyla faaliyet gösteriyor.

KIRGIZİSTAN DA TEDBİRLERDEN ETKİLENEBİLİR

Önerilen tedbirler yalnızca Rusya ile sınırlı değil. AB, Kırgızistan'a yönelik belirli çift kullanımlı malların ihracatının da yasaklanmasını teklif ediyor. Belgede, Kırgızistan'daki şirketlerin Rusya'ya insansız hava araçları ve silahlarda kullanılan elektronik parçalar gibi ürünler sattığı iddia ediliyor. Konu hakkında sızan belgelere göre savaşın başlangıcından bu yana AB'den Kırgızistan'a yapılan yüksek öncelikli ürün ithalatı yaklaşık yüzde 800 artarken, ülkenin Rusya'ya ihracatı yüzde 1.200 oranında yükseldi. Belgede bu ticaret hacminin, yaptırımları atlatma riskinin hâlâ yüksek olduğunu gösterdiği belirtiliyor.

GARANTİ OLMAYAN GARANTİLERİN ÖNLENMESİ

Alınan tedbirlerin temel hedeflerinden biri, AB'nin geçen yıl yaptırım uyguladığı Rus kripto borsası Garantex'in "varislerinin" ortaya çıkmasını önlemek. Blockchain istihbarat firması TRM Labs'ın verilerine göre Garantex ve İran merkezli borsa Nobitex, 2024 yılında yaptırımlı kuruluşlara ve yargı bölgelerine yapılan toplam fon girişlerinin yüzde 85'inden fazlasını oluşturdu. ABD de Garantex'e yaptırım uygulayarak geçen yıl bu yaptırımları yeniden düzenledi. ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Garantex'e gönderilen fonların büyük bölümünün suç faaliyetlerinde kullanılan diğer kripto para borsalarından kaynaklandığını açıkladı.