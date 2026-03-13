Haberler

Ark Labs, Bitcoin'de stablecoin altyapısı için 5,2 milyon dolar topladı

Bitcoin üzerinde programlanabilir finans altyapısı geliştiren Ark Labs, Tether'in katıldığı 5,2 milyon dolarlık tohum yatırım turunu tamamladı. Şirket, yeni kaynakla ekibini büyütmeyi ve stablecoin altyapısını ölçeklendirmeyi planlıyor.

Ark Labs, Bitcoin ağında programlanabilir finans uygulamaları için geliştirdiği altyapıyı hızlandırmak amacıyla 5,2 milyon dolarlık tohum yatırım turunu tamamladı. Tura Tether, Ego Death Capital, Epoch VC, Lion26, Sats Ventures ve Contribution Capital katıldı. Anchorage Digital ile eski PayPal Finans Başkan Yardımcısı Ralph Ho da yatırımcılar arasında yer aldı.

2024'te kurulan şirketin toplam yatırım tutarı, daha önce Draper Associates ve Fulgur Ventures'ın desteklediği ön tohum turuyla birlikte 7,7 milyon doları aştı.

ARKADE'DE STABLECOİN VE DİJİTAL VARLIK DESTEĞİ

Yatırım duyurusu, şirketin ana altyapı platformu Arkade'de stablecoin ve dijital varlık desteğinin devreye alınmasıyla aynı döneme denk geldi. Arkade, Ekim 2025'te açık beta olarak kullanıma sunulan Bitcoin tabanlı bir Layer 2 çözümü. Platform, anlık zincir dışı işlemleri ve daha karmaşık finansal uygulamaları, Bitcoin'in konsensüs kurallarını değiştirmeden destekliyor.

CEO Marco Argentieri, yeni sermayeyle ekibin 10 kişiden yaklaşık 25 kişiye çıkarılmasının planlandığını söyledi. Argentieri, geliştirici ilişkileri ve ürün geliştirme tarafında genişleme hedeflediklerini de ifade etti. Argentieri, "Bitcoin dünyanın en likit dijital varlığı ancak finansal uygulamaların gerektirdiği programlanabilir altyapıdan yoksundu." dedi.

TETHER, USDT'Yİ BİTCOİN AĞINDA YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYOR

Tether CEO'su Paolo Ardoino, stablecoinlerin Bitcoin üzerinde doğduğunu ve erişimi genişletmenin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Ardoino, Bitcoin ağında USDT erişiminin artırılmasının finansal kapsayıcılığı ve sınır ötesi ödemelerde verimliliği destekleyebileceğini kaydetti.

Şirket, yeni yatırımla ürün geliştirme ve geliştirici ilişkilerine odaklanırken Tether de Bitcoin üzerindeki stablecoin erişimini genişletmeyi amaçlıyor.

Burak KÖSE
