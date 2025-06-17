ARK Invest Circle yatırımıyla 52 milyon kazandı

ARK Invest Circle yatırımıyla 52 milyon kazandı
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Cathie Wood yönetimindeki ARK Invest fonu, Circle'ın halka açılmasından sadece 11 gün sonra ilk kâr realizasyonunu gerçekleştirdi. Kripto dostu yatırım fonu, 342 bin Circle hissesini 52 milyon dolara satarak büyük kazanç elde etti. Stablecoin devi lansmanından bu yana yüzde 118 değer kazandı. ARK'ın halen 584 milyon dolarlık Circle pozisyonu bulunuyor.

Profesyonel portföy yönetimi dünyasında zamanlama her şeydir. ARK Invest'in Circle hisselerindeki ilk satış hamlesi, deneyimli yatırımcıların volatil kripto piyasalarında nasıl kazanç elde etme yaptığının mükemmel bir örneğini sunuyor.

ARK'ın 11 Günlük Yatırım Stratejisi 52 Milyon Kâr Getirdi

Cathie Wood'un liderliğindeki ARK Invest, pazartesi günü Circle'dan 342.658 hisse satarak 51,7 milyon dolar değerinde işlem gerçekleştirdi. Bu satış, Circle'ın New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) 5 Haziran'da işlem görmeye başlamasından sadece 11 gün sonra yapıldı.

ARK'ın ilk işlem günündeki Circle yatırımı oldukça büyüktü. Fon, toplamda 4,49 milyon Circle hissesi satın alarak 373,4 milyon dolarlık yatırım oluşturmuştu.

Kâr alma işlemine rağmen Circle, ARK'ın en büyük holdinglerinden biri olmaya devam ediyor. ARK Innovation ETF (ARKK), yönetim altındaki varlıkları 5,6 milyar dolar olan en büyük ARK fonu, 387,7 milyon dolarlık Circle pozisyonuyla toplam varlıklarının yüzde 6,6'sını bu stablecoin ihraççısına ayırmış durumda.

Circle hisselerinin performansı son derece etkileyici oldu. Hisse başına 69 dolardan işlem görmeye başlayan Circle, TradingView verilerine göre 16 Haziran'da 164 doları aşarak büyük bir yükseliş sergiledi. Hisse lansmanından bu yana yaklaşık yüzde 118 değer kazanarak dün 151 dolardan kapandı.

ARK'ın araştırma uzmanları 9 Haziran'da Circle'ın halka arzının başarısının, stablecoinlerin kripto endüstrisine yönelik kamu algısında bir değişim yaşandığını vurguladığını belirtti.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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