Arjantin bankalara kripto para izni vermeyi değerlendiriyor

Arjantin bankalara kripto para izni vermeyi değerlendiriyor
Güncelleme:
Arjantin Merkez Bankası, yerel bankaların dijital varlık işlemi yapmasını engelleyen kuralı değiştirmeyi planlıyor. Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre düzenlemenin hayata geçmesiyle ülkede kripto para benimsenmesinin hızlanması bekleniyor.

Arjantin, yerel bankaların müşterilerine kripto para alım satım hizmetleri sunmasının önünü açmaya hazırlanıyor. Arjantin Merkez Bankası (BCRA), bankacılık kurumlarının dijital varlık faaliyetlerinde bulunmasını yasaklayan mevcut düzenlemeyi esnetmek için çalışma başlattı.

Latin Amerika'da Kripto Para Benimsenmesi Artıyor

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre yetkililer, Arjantin'de bankaların kripto para ekosistemine dahil olmasını sağlayacak yasal çerçeve üzerinde çalışıyor. İsmi açıklanmayan büyük bir kripto para borsası yetkilisi, söz konusu değişikliklerin en erken Nisan 2026 tarihinde onaylanabileceğini belirtti. Sektör temsilcileri ve uzmanlar, bankaların bu alana girişinin bölgede yeni bir kitlesel benimsenme dalgası başlatacağını öngörüyor.

Chainalysis tarafından ekim ayında yayımlanan rapora göre Arjantin, Temmuz 2022 ile Haziran 2025 arasında 93,9 milyar dolarlık kripto işlem hacmine ulaştı. Bu rakam ülkeyi Latin Amerika'da Brezilya'nın ardından ikinci sıraya taşıdı. Bölgenin lideri Brezilya ise kısa süre önce finansal düzenlemelerini genişleterek kripto hizmet sağlayıcılarının merkez bankasından yetki almasını zorunlu kıldı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
