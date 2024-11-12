Aradaki fark dudak uçuklattı! 2013'te 100 dolarlık Dogecoin alsaydınız bugün ne kadar paranız olurdu?

2013 yılında bir şaka olarak başlayan meme kripto para birimi Dogecoin (DOGE) bugün hala en değerli ve en çok konuşulan kripto paralardan biri olmaya devam ediyor. 2021'de ATH'sini gerçekleştiren popüler memecoin ile ilgili geçmişe yönelik yapılan bir hesaplama adeta dudak uçuklattı. 2013'te 100 dolarlık Dogecoin alsaydınız bugün ne kadar paranız olurdu?

Dogecoin hangi yıl çıktı?

Dogecoin 2013 yılında Jackson Palmer ve Billy Markus tarafından piyasaya sürüldü. Bu para biriminin Bitcoin ile dalga geçmek için hicivsel bir coin olması amaçlanmıştı. Ancak zamanla sadık bir topluluğun desteğini kazandı.

Kripto para birimi, Shiba Inu cinsi bir köpek olan Kabosu'nun başrolde olduğu ikonik Doge meme'inden esinlenerek oluşturuldu. Coin'in ilk kullanımlarından biri Reddit'te bahşiş botu olarak yer almasıydı.

Dogecoin'in fiyatı iki hafta içerisinde 0,0002 dolardan 0,002 dolara çıkarak erken dönem yatırımcıları için önemli bir getiri sağladı. Zaman zaman iniş ve çıkış dönemleri olsa da DOGE, 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı ve bu hareket Musk'ın "Saturday Night Live"a katılmasıyla desteklendi.

Perakendeciler ve web siteleri, popülaritesi sayesinde Dogecoin'i bir ödeme şekli olarak kabul etmeye başladı. Coinbase ve eToro gibi kripto para borsaları, müşteri talebi nedeniyle Dogecoin'i platformlarına ekledi.

2013'te 100 dolarlık Dogecoin alsaydınız bugün ne kadar paranız olurdu?

Coinmarketcap verilerine göre, Dogecoin 15 Aralık 2013'te işlem görmeye başladı. Sitedeki grafiğe baktığımızda Dogecoin'in 15 Aralık 2013'teki fiyatının 0,0002993 dolar olduğunu görüyoruz.

100 dolarlık bir yatırımla o tarihte 334.112,93 DOGE satın alınabilirdi.

Yazının yazıldığı tarihte Dogecoin'in 0,3578 dolarlık fiyatı baz alındığında, yatırımın bugünkü değeri 119.545,06 dolar olacaktır.

Dogecoin, Mayıs 2021'de 0,7376 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Varsayımsal 100 dolarlık yatırım o tarihte 246.441,70 dolar değerinde olacaktı.

Not: Haberin içinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.