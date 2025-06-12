Aptos (APT) Fiyatı 59 Milyon Dolarlık Token Açılımı Sonrası Yükselecek mi?

Aptos (APT) Fiyatı 59 Milyon Dolarlık Token Açılımı Sonrası Yükselecek mi?
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Aptos (APT) son 24 saatte yüzde 3'ün üzerinde yükseliş gösterirken, haftalık artış yüzde 5,3'e ulaştı. Ancak token, son 30 gün içinde yüzde 13 değer kaybetti. Fiyatlardaki bu son hareketlilik, bugün gerçekleşecek 59 milyon dolarlık token kilit açılımı öncesinde geldi. Gelişmenin kısa vadede piyasa oynaklığını artırması bekleniyor.

Her Ayın 12'sinde Devreye Giren Kilit Açılımı

Toplamda 11,31 milyon APT'nin kilidi, 12 Haziran Perşembe günü açılacak. Değerinin yaklaşık 59 milyon dolar olduğu belirtilen token'ların 3,21 milyonu topluluğa, 3,96 milyonu temel katkıcılara, 1,33 milyonu Aptos Vakfı'na, 2,81 milyonu ise yatırımcılara tahsis edilecek. Her ay düzenli olarak yapılan bu dağıtımlara rağmen APT arzının yüzde 43,5'i hâlâ kilitli durumda.

Geçmiş veriler, bu tür açılımların fiyat üzerindeki etkisinin tutarlı olmadığını gösteriyor. Nisan ayında token fiyatı yüzde 3,6 artarken, mayısta benzer bir açılım yüzde 7,8'lik düşüşle sonuçlandı. Bu tablo, kilit açılımlarının tek başına fiyat yönü için belirleyici olmadığını ortaya koyuyor.

Teknik Göstergeler Olumlu Sinyal Veriyor

Analizler, APT tarafında yükseliş eğiliminin güçlendiğine işaret ediyor. Ortalama Yön Endeksi (ADX), yalnızca bir günde 17'den 29,53'e yükselerek trend gücünün arttığını gösterdi. Yönlü hareket göstergelerine bakıldığında, artı DMI (DI+) 27,32'ye gerilerken, eksi DMI (DI–) 8,52'ye kadar düştü. İki gösterge arasındaki fark, yükseliş ivmesinin sürdüğüne işaret ediyor.

Ichimoku bulutu da benzer şekilde olumlu bir tablo çiziyor. Fiyatın bulutun üzerinde seyretmesi, yükseliş trendini destekleyen bir sinyal olarak yorumlanıyor. Tenkan-sen'in Kijun-sen'in üzerinde kalması ve Chikou Span'ın hem fiyat hem de bulut üzerinde yer alması, yükseliş beklentisini güçlendiriyor.

APT, "Golden Cross" İçin Hazırlanıyor

APT'nin üstel hareketli ortalamalarında (EMA) oluşmak üzere olan "golden cross" formasyonu da dikkat çekiyor. Bu formasyon, kısa vadeli ortalamaların uzun vadeli ortalamaların üzerine çıkmasıyla gerçekleşiyor ve genellikle güçlü bir yükselişin habercisi olarak kabul ediliyor.

Eğer APT, mevcut yükseliş trendini sürdürürse, bir sonraki direnç seviyesini test edebilir. Ancak 5 dolar seviyesi önemli bir destek noktası olarak izleniyor. Bu seviyenin altında kalınması hâlinde fiyat önce 4,83 dolara, ardından 4,44 dolara kadar gerileyebilir.

Kilit açılımının ardından fiyatın hangi yöne hareket edeceği belirsizliğini korurken, teknik göstergeler şimdilik pozitif yönde sinyaller veriyor. "Golden cross" formasyonunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, kısa vadeli görünüm açısından belirleyici olacak.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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