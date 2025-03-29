Aptos (APT) Fiyat Tahmini ve Analiz (2025 – 2031)

Yüksek performanslı bir katman-1 blok zinciri olan Aptos, merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarını içeren olgun bir ekosisteme sahip. Ağ, geliştiriciler için yeni merkeziyetsiz uygulamalar ve araçlar geliştirmeye devam ediyor. Peki APT token'ın geleceği nasıl şekillenecek? Fiyatı ne kadar yükselebilir? Aptos uzun vadede iyi bir yatırım mı? 2025 – 2031 yılları arasındaki fiyat tahminlerini detaylıca inceleyelim.

Aptos Fiyat Analizi

29 Mart itibarıyla Aptos, yüzde 5.49'luk bir artışla 5.80 dolardan işlem görüyor. Ancak işlem hacminde yüzde 6.77'lik bir düşüş yaşandı. Grafikler, günlük yükseliş hareketinin ardından Aptos'un yeniden test sürecine girebileceğini gösteriyor.

Aptos Günlük Grafik Analizi

Mevcut seviyelerde Aptos yatay bir seyir izliyor. William Alligator trend çizgileri düşük oynaklığa işaret ederken, göreceli güç endeksi (RSI) nötr bölgede bulunuyor. MACD histogramları ise piyasada zayıf bir momentum olduğunu gösteriyor.

Aptos 4 Saatlik Grafik Analizi

Günlük grafiğin aksine, 4 saatlik grafikte oynaklığın arttığı ve MACD histogramlarının pozitif momentum gösterdiği görülüyor. Genel fiyat trendi yükseliş yönlü.

Fiyatın düşüş eğilimini sürdürmesi halinde 5.22 dolar seviyesindeki destek noktası kritik önem taşıyor. APT'nin bu seviyede dar bir konsolidasyon aralığında destek bulması muhtemel.

Fiyatın yukarı yönlü hareket etmesi durumunda ise 6.05 dolar seviyesi takip edilmeli. Bu bölgeye doğru bir yükseliş, daha önce görülen dip seviyeden gelen 100 günlük hareketli ortalamanın (SMA) direnciyle karşılaşabilir.

Aptos Teknik Göstergeler ve Beklentiler

Teknik analiz, piyasanın şu an nötr bir duyarlılık içinde olduğunu gösteriyor. Ancak Korku ve Açgözlülük Endeksi, yatırımcıların endişeli olduğunu işaret ediyor. Teknik göstergeler, 5.22 dolar seviyesinin kritik bir destek noktası olduğunu ve piyasanın halen düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor.