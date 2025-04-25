Altın ve Bitcoin artık aynı kategoride değerlendiriliyor

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock'ın tematik ve aktif ETF'ler başkanı Jay Jacobs, merkez bankalarının rezerv stratejilerinde önemli bir değişim yaşandığını açıkladı. Jacobs, özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası merkez bankası varlıklarının dondurulmasının, Çin gibi ülkeleri dolar bazlı varlıklardan alternatif değer saklama araçlarına yönelttiğini ifade etti. Bu durum, Bitcoin'in geleneksel finans sisteminden bağımsızlaşma sürecini hızlandırıyor. Bitcoin'in ABD hisse senetlerinden ayrışması, kripto paranın altın gibi güvenli liman statüsü kazanmasına katkı sağlıyor.

BlackRock: Bitcoin Artık Altın Gibi Güvenli Liman Statüsünde

Merkez bankaları, özellikle Çin, ABD Hazine bonolarına alternatif olarak altın ve Bitcoin gibi varlıklara yönelmeyi değerlendiriyor. BlackRock'ın üst düzey yöneticisi Jay Jacobs, bu stratejik değişimin son üç-dört yıldır devam ettiğini belirtti.

Jacobs, jeopolitik parçalanmanın önümüzdeki on yıllar boyunca küresel piyasaları şekillendirecek en önemli faktörlerden biri olacağını vurguladı. Bu durum, korelasyonsuz varlıklara olan talebi artırırken, Bitcoin'in altın ile birlikte güvenli liman statüsü kazanmasını destekliyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında yaklaşık 300 milyar dolarlık merkez bankası varlığının dondurulması, benzer risklere karşı ülkeleri alternatif rezerv stratejileri aramaya yönlendirdi. Çin'in bu doğrultuda attığı adımlar, küresel rezerv para birimi olarak doların hakimiyetini sorgulatan gelişmeler arasında yer alıyor.

Bitcoin'in ABD borsasından ayrışmaya başlaması, kripto paranın olgunlaşma sürecinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Nansen kripto istihbarat platformunun CEO'su Alex Svanevik, Bitcoin'in "daha az Nasdaq, daha çok altın" davranışı sergilediğini belirtti.

QCP Capital tarafından yayınlanan bir analizde, hisse senetleri piyasasındaki düşüşe rağmen Bitcoin'in dayanıklılık göstermesinin enflasyona karşı koruma anlatısını güçlendirdiği vurgulandı. Bu dinamiğin devam etmesi halinde, kurumsal Bitcoin yatırımları için yeni bir itici güç oluşturabileceği öngörülüyor.