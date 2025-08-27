Alt sezon için kripto ETF onayları kritik olacak

Alt sezon için kripto ETF onayları kritik olacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitfinex analistleri, altcoin piyasasında beklenen geniş çaplı rallinin başlaması için kripto ETF onaylarının kritik olduğunu belirtti. Bitcoin hakimiyeti düşerken uzmanlara göre yeni ürünler altcoinler için dönüm noktası olabilir.

Kripto para piyasasında merakla beklenen alt sezon için henüz erken olabileceği değerlendiriliyor. Bitfinex analistleri, altcoinlerde geniş çaplı yükselişin ancak yeni kripto ETF onaylarıyla mümkün olacağını söyledi.

ETF Onayları Altcoin Piyasasının Yönünü Belirleyecek

Bitfinex analistleri, kısa bir süre önce yayımladıkları raporda mevcut piyasa görünümünü değerlendirdi. Raporda, "Rising tide lifts all boats" (yükselen dalga tüm tekneleri kaldırır) ortamının ancak yılın ilerleyen dönemlerinde görülebileceği ifade edildi. Analistlere göre Bitcoin'e yönelik kurumsal girişlerin artması ve altcoin ETF'lerinin devreye girmesiyle sürdürülebilir talep oluşacak.

Mevcut piyasa koşullarının ise daha temkinli yatırımcı davranışlarıyla ilerlediğini belirten analistler, sermaye girişlerinin pozitif kalmasına rağmen risk iştahının düşük olduğunu vurguladı. Bu durum, önceki boğa dönemlerindeki agresif talepten farklı bir tablo çiziyor.

Coinbase Institutional araştırma başkanı David Duong ise farklı bir görüş sundu. Duong'a göre mevcut piyasa şartları, eylül ayına yaklaşırken tam ölçekli bir altcoin sezonuna işaret ediyor.

Öte yandan kripto topluluğu, hangi ETF ürünlerinin sıradaki onayları alacağına odaklanmış durumda. Spot Bitcoin ETF'leri 19 aydır işlem görürken, spot Ether ETF'lerinin üzerinden yaklaşık 13 ay geçti. Ancak Solana ve XRP gibi popüler altcoinlere yönelik ETF başvuruları hâlâ ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) onayını bekliyor.

Uzmanlara göre kripto ETF'lerinin çeşitlenmesi, altcoin piyasasında tarihî ölçekte kurumsal talep yaratabilir. Bu da beklenen alt sezon için tetikleyici rol üstlenecek.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Öğretmen, polis, doktor, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni memur maaşları

Öğretmen, polis, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni maaşlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kılıç' mesajı boşuna değilmiş! YPG'yi operasyon korkusu sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıç" mesajı boşuna değilmiş
İstanbul'un dev hastanesinin profesörü suç örgütü lideri çıktı

İstanbul'un dev hastanesinde skandal! Profesör suç örgütü lideri çıktı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Olağan dışı durum! 6.1'lik depremden sonra yer değiştirdi

Olağan dışı durum! 6.1'lik depremden sonra yer değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayrılığı kafasına koymuş! Barış Alper krizinde yeni gelişme

Ayrılığı kafasına koymuş! Barış Alper krizinde yeni gelişme
title