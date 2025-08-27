Alt sezon için kripto ETF onayları kritik olacak

Kripto para piyasasında merakla beklenen alt sezon için henüz erken olabileceği değerlendiriliyor. Bitfinex analistleri, altcoinlerde geniş çaplı yükselişin ancak yeni kripto ETF onaylarıyla mümkün olacağını söyledi.

ETF Onayları Altcoin Piyasasının Yönünü Belirleyecek

Bitfinex analistleri, kısa bir süre önce yayımladıkları raporda mevcut piyasa görünümünü değerlendirdi. Raporda, "Rising tide lifts all boats" (yükselen dalga tüm tekneleri kaldırır) ortamının ancak yılın ilerleyen dönemlerinde görülebileceği ifade edildi. Analistlere göre Bitcoin'e yönelik kurumsal girişlerin artması ve altcoin ETF'lerinin devreye girmesiyle sürdürülebilir talep oluşacak.

Mevcut piyasa koşullarının ise daha temkinli yatırımcı davranışlarıyla ilerlediğini belirten analistler, sermaye girişlerinin pozitif kalmasına rağmen risk iştahının düşük olduğunu vurguladı. Bu durum, önceki boğa dönemlerindeki agresif talepten farklı bir tablo çiziyor.

Coinbase Institutional araştırma başkanı David Duong ise farklı bir görüş sundu. Duong'a göre mevcut piyasa şartları, eylül ayına yaklaşırken tam ölçekli bir altcoin sezonuna işaret ediyor.

Öte yandan kripto topluluğu, hangi ETF ürünlerinin sıradaki onayları alacağına odaklanmış durumda. Spot Bitcoin ETF'leri 19 aydır işlem görürken, spot Ether ETF'lerinin üzerinden yaklaşık 13 ay geçti. Ancak Solana ve XRP gibi popüler altcoinlere yönelik ETF başvuruları hâlâ ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) onayını bekliyor.

Uzmanlara göre kripto ETF'lerinin çeşitlenmesi, altcoin piyasasında tarihî ölçekte kurumsal talep yaratabilir. Bu da beklenen alt sezon için tetikleyici rol üstlenecek.