Algorand Foundation, toplu işten çıkarmaya gitti

Algorand Foundation kripto düşüşünü gerekçe göstererek toplu işten çıkardı. Vakıf, kararın küresel makroekonomik belirsizlik ve kripto piyasalarındaki genel düşüşten kaynaklandığını açıkladı.

LinkedIn verilerine göre 200'den az çalışana sahip olan vakıf, kadrosunun dörtte birini işten çıkardığını X platformunda duyurdu. Algorand Foundation, konuyla ilgili olarak, "Bu karar kolay alınmadı. Küresel makro ortamdaki belirsizlik ve kripto piyasalarındaki genel daralma bu adımın gerekçesini oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Küçülme, kripto sektörünü etkileyen daha geniş bir dalgayı yansıtıyor. Nike bünyesindeki dijital koleksiyon birimi RTFKT ile yönetim protokolü Tally faaliyetlerine son verirken, Messari ve Block yapay zeka gelişmelerini gerekçe göstererek işten çıkarma kararı aldı. Geçen hafta OP Labs da 20 kişiyi işten çıkardı. Vakıf bu kararın finansal baskıdan değil, organizasyonel bir dönüşümden kaynaklandığını belirtti.

VAKIF VARLIĞI 38 MİLYON DOLAR

Vakfın en son şeffaflık raporuna göre Algorand Foundation, 38 milyon dolar değerinde ABD doları cinsinden yatırım ve 1,1 milyon ALGO token tutuyor. Vakfın desteklediği ağda gerçek dünya varlıkları yaklaşık 83 milyon dolara ulaşıyor. ALGO token'ı piyasa değeri sıralamasında 78. konumda yer alıyor ve toplam değeri yaklaşık 805,8 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

Vakıf, "Algorand Foundation kaynaklarının protokolün uzun vadeli iş, teknoloji ve ekosistem öncelikleriyle artık daha sürdürülebilir bir uyum içinde olduğuna inanıyoruz. Finansal güçlendirme misyonumuza ve Algorand protokolünün, ağının ve ekosisteminin gelişimine tam anlamıyla odaklanmaya devam ediyoruz." dedi.

Algorand, 2017 yılında MIT kriptografı ve Turing Ödülü sahibi Silvio Micali tarafından kuruldu. Sıfır bilgi ispatlarının (zero-knowledge proof) geliştirilmesine katkı sağlayan Micali, Algorand'ı Layer 1 blok zinciri olarak tasarladı.

Burak KÖSE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki

Bayrama bölge düşüren olaya Erdoğan'dan sert tepki
İsrail'i sarsan asker ihaneti! Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı

Savaşı kaybettirecek ihanet! Kritik birimdeki asker İran ajanı çıktı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında

Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Haberler.com
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları

Tarihin en büyük zammı! İşte yeni fiyatlar
Ali Babacan'dan dikkat çeken çıkış: 6 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşma olacak

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor
İsrail savaşı büyütüyor! Bir ülkeyi daha vurdular

İsrail durmuyor! Bir ülkeyi daha vurdular
Maddeler bomba! Ronaldo'nun sevgilisiyle yaptığı evlilik sözleşmesine bakın

Evlenmek için imzalattırdığı sözleşme inanılır gibi değil
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları

Tarihin en büyük zammı! İşte yeni fiyatlar
Marco Asensio'ya bayramda hayatının şoku

Asensio'ya bu bayramı zehir ettiler!
Bitti deniyordu! İşte Türk esnafının en fazla yaptığı meslek

Bitti deniyordu! İşte Türk esnafının en fazla yaptığı meslek