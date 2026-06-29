ABD'nin kripto para yasası ağustosa yetişemeyebilir

Galaxy Digital, CLARITY Yasası'nın bu yıl yasalaşma ihtimalini yüzde 50'ye indirdi. Şirketin firma geneli araştırma başkanı Alex Thorn, X'teki paylaşımında indirimi Senato'da Bankacılık ve Tarım komitelerinin ortak bir metinde anlaşamamasına, kesin bir genel kurul takviminin bulunmamasına ve milletvekillerinin tatile çıkmasından önceki sürenin daralmasına bağladı. Thorn, indirimin yasanın içeriğiyle değil zamanlamasıyla ilgili olduğunu vurguladı.

Galaxy, tahminini 9 Haziran'da yüzde 75'ten yüzde 60'a çekmiş, 22 Mayıs'ta ise yüzde 75'e yükseltmişti. Thorn'a göre genel kurul süresi rekabeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki partili konut yasasının imza törenini aniden iptal etmesi ve Kongre seçimlerde vatandaşlık kanıtı isteyen SAVE Yasası'nı geçirmeden konut yasasını imzalamayacağını söylemesiyle daha da kızıştı.

SENATO 8 AĞUSTOS'TA BEŞ HAFTALIK TATİLE GİRİYOR

ABD Senatosu, bu hafta başında başlayan ve 10 Temmuz'a kadar sürecek bir çalışma dönemine girdi. Senato, 8 Ağustos'ta beş haftalık geleneksel yaz tatiline başlayacak ve 14 Eylül'de Washington'a dönecek. Bu takvim, iki partili destek gören bir yasanın bile kalabalık gündemde yeterli genel kurul süresi bulamayabileceği endişesini büyütüyor.

Thorn, SAVE Yasası tartışmasının zaten kalabalık olan sıraya çekişmeli ve liderliği meşgul eden bir kavga daha eklediğini belirtti. Senato ayrıca Temsilciler Meclisi'nin yeniden yetkilendiremediği FISA'nın 702. bölümü ile geçmesi zorunlu kabul edilen 2027 mali yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası gibi tamamlanmamış başlıklar üzerinde de çalışıyor.

CLARITY YASASI 17 TEMMUZ'DA MECLİSTE GÖRÜŞÜLECEK

ABD'de dijital varlıklar için ilk düzenleyici çerçeveyi kurmayı amaçlayan CLARITY Yasası, 17 Temmuz'da Temsilciler Meclisi'nde bir oturuma gelecek. Yasa mayısta Senato Bankacılık Komitesi'nden geçmiş, ancak Demokratların çoğu ile bankacılık sektörü, düzenlemenin kripto şirketlerine stablecoin getirisi sunma imkânı verirken bu şirketleri geleneksel finans kuruluşlarıyla aynı yükümlülüklere tabi tutmamasını eleştirmişti.

Haziran başında 200'den fazla kripto şirketi ve kuruluşu, Senato'ya yasayı geçirmesi çağrısında bulunmuştu. Haziranın ilerleyen günlerinde ise bir grup kolluk kuvveti örgütü ile bir Katolik kuruluşlar koalisyonu, yasanın yasa dışı faaliyetlerin denetiminde boşluklar yaratabileceği endişesiyle Beyaz Saray yetkililerine başvurdu.