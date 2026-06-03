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ABD spot Bitcoin ETF'leri 12 gündür çıkış yaşıyor

ABD spot Bitcoin ETF'leri 12 gündür çıkış yaşıyor
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ABD spot Bitcoin ETF'lerinde 12 gündür kesintisiz çıkış kaydediliyor. Bu süreçte fonlardan çıkan toplam değer 3,97 milyar dolara ulaşırken fonların toplam Bitcoin varlığı yaklaşık 85 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Çıkışların en büyük bölümü BlackRock'ın spot Bitcoin fonu IBIT'tan kaynaklandı. IBIT fonu, son 12 günde yaklaşık 2,94 milyar dolar net çıkış kaydetti. Yönetimindeki Bitcoin varlığının değeri raporlama anında 52,18 milyar dolara geriledi.

Fidelity'nin spot Bitcoin fonu FBTC de bu tabloya katkıda bulundu. FBTC, aynı dönemde yaklaşık 403 milyon dolar net çıkış yaşadı. Fonun Bitcoin varlığı çarşamba günü 12,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

ETF'LER BİTCOİN FİYATINA DA YANSIDI

ETF'lerden gelen satış baskısı Bitcoin fiyatını doğrudan etkiledi. Bir önceki ay 82.000 dolar civarındaki arz bölgesinden geri dönen Bitcoin, 30 günde yaklaşık yüzde 15 değer kaybetti. Yayım sırasında fiyat 67.260 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

Çarşamba günü BlackRock'ın 6.000 Bitcoin'i yaklaşık 403 milyon dolarlık değeriyle kurumsal bir saklama platformuna transfer ettiği zincir üzeri verilerle takip edildi. Arkham Intelligence'ın verileri bu adımı olası ek satışların işareti olarak öne çıkardı. Spot ETF akışlarının tersine dönmesi halinde Bitcoin fiyatının kısa vadeli toparlanma zemini bulabileceği öngörülüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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