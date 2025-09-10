Haberler

ABD'nin ilk memecoin ETF'si Dogecoin için gün verildi

İlk memecoin ETF'si Rex-Osprey Doge ETF perşembe günü alım satıma başlayacak. ETF analisti Eric Balchunas, hiçbir faydası olmayan varlığı tutan ilk ETF olduğunu belirtti. DOGE fiyatı onay haberiyle yüzde 13 yükseldi. Memecoin ETF'leri artık kurumsal yatırımcılara açık hale geldi.

Kripto para dünyası tarihinde yeni bir dönem yaşanıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Rex-Osprey Doge ETF'sine onay vererek memecoinlerin kurumsal yatırım aracı statüsüne kavuşmasını sağladı. Bu gelişme, internet memelerinden doğan kripto para birimlerinin Wall Street'te kabul görmesini simgeliyor.

SEC Memecoin ETF'lerine Yeşil Işık Yaktı

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, sosyal medya paylaşımında Rex-Osprey Doge ETF'inin (DOJE) perşembe günü piyasaya çıkacağını duyurdu. Balchunas, "Bunun hiçbir faydası veya amacı olmayan bir şeyi tutan ilk ABD ETF'si olduğundan oldukça eminim." diye belirtti.

İlk gerçek memecoin olarak kabul edilen Dogecoin, on yılı aşkın süredir kripto para piyasasında işlem görüyor. 36 milyar dolarlık piyasa değeri ile övünen DOGE, büyük bir yatırımcı topluluğu oluşturmuş ve kripto kültürünün farklı yönlerini yansıtan sayısız kişiye ilham vermiş durumda.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Rex-Osprey Doge ETF'sini onaylaması, düzenleyicilerin Dogecoin'den Solana ve XRP'ye kadar varlıkları kapsayan onlarca kripto odaklı ETF teklifini değerlendirdiği bir dönemde gerçekleşti. Bloomberg ETF analisti James Seyffart, şu anda 92 böyle teklifin süreçte olduğunu bildirdi.

Bu gelişme, Başkan Donald Trump altında SEC'in dijital varlıklara yaklaşımındaki değişimi takip ediyor. Komisyon, tokenizasyona bir finansal yenilik olarak destek sinyali vermenin yanı sıra, belirli likit staking faaliyetlerinin menkul kıymetler yasalarının kapsamı dışında kaldığını da açıklığa kavuşturdu.

Serkan KÖSE
