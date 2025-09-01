ABD merkezli Solana firması Avrupa pazarına açıldı

DeFi Development İngiltere hamlesiyle sektörde önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Florida kökenli şirket, Londra Borsası'nda CYK.L sembolü altında işlem gören Cykel AI'ın satın alınmasıyla bu başarıya ulaştı. Firma, yaklaşık yüzde 45 hisse payına sahipken, geri kalan kısmı yerel yönetim ve yönetim kurulu üyelerinin kontrolünde bulunuyor.

Amerikan Kripto Hazine Şirketi İngiltere Pazarına Girdi

DeFi Development Corp, bu yılın başlarında eski Kraken çalışanları tarafından kurulmuştu. Şirket, Solana (SOL) ve Dogwifhat gibi Solana ekosistemine ait tokenları satın alma ve stake etme stratejisini benimsiyor.

Ceo Joseph Onorati, İngiltere açılımının firmanın hisse başına Solana (SPS) metriğini artırma taahhüdünü vurguladığını belirtti. Bu metrik, şirketin hisse performansını SOL fiyatına göre değerlendirmek için kullanılıyor.

Şirket, DFDV UK'deki hisse payının zaman içinde SPS'ye ek yükseliş sağlamasını ve uzun vadeli hissedar değerini daha da artırmasını beklediklerini açıkladı.

SOL şu anda yaklaşık 204 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yıl başından bu yana yaklaşık 195 dolardan yükseldi, ancak 293,31 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden çok uzakta değil.

DeFi Development Corp, şu anda geliştirme aşamasında beş ek araç bulundurduğunu da açıklamıştı. Firma, Kraken dahil olmak üzere validatör hizmetleri de yürütüyor.