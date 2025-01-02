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ABD kripto vergi kurallarını erteledi

ABD kripto vergi kurallarını erteledi
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Amerika Birleşik Devletleri Gelir İdaresi (IRS), kripto para piyasasını yakından ilgilendiren önemli bir karar açıkladı. Merkezi platformların kripto varlıklar için maliyet bazlı vergi raporlama yükümlülükleri 2026 yılına ertelendi. Bu karar, özellikle mevcut boğa piyasası koşullarında yatırımcıları rahatlatacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

IRS'nin yaptığı açıklama, kripto para piyasasında yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Düzenlemenin ertelenmesiyle birlikte merkezi borsalar, alternatif muhasebe yöntemlerini geliştirmek için ek süre kazanırken yatırımcılar da mevcut vergi stratejilerini sürdürebilecek.

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Yeni düzenlemeye göre kripto para yatırımcıları için FIFO yöntemi zorunluluğu 2026 yılına kadar ertelendi. Bu karar, özellikle uzun vadeli kripto yatırımcıları için önemli avantajlar sağlayacak.

CoinTracker Vergi Departmanı Başkanı Shehan Chandrasekera, mevcut durumda merkezi finans (CeFi) aracı kurumlarının özel tanımlama yöntemini desteklemeye hazır olmadığını belirtti. Chandrasekera, FIFO zorunluluğunun boğa piyasası koşullarında "yıkıcı" etkilere neden olabileceğinin altını çizdi.

Vergi uzmanları, erteleme kararının sektör için olumlu bir gelişme olduğunu değerlendiriyor. IRS'nin sağladığı bu bir yıllık ek süre, aracı kurumların alternatif muhasebe yöntemlerini geliştirmeleri için önemli bir fırsat sunuyor.

Bu gelişmelere paralel olarak Blockchain Association, DeFi Education Fund ve Texas Blockchain Council, bazı DeFi aracı kurumlarının kullanıcı bilgilerini saklama ve raporlama zorunluluğuna karşı dava açtı. Bu dava süreci, kripto para sektöründeki düzenleyici tartışmaların devam edeceğini gösteriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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