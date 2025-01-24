ABD kripto para ve yapay zekada liderliği hedefliyor

Başkan Trump'ın Davos'taki konuşması, kripto para piyasalarına yönelik vizyonuna yeni bir boyut kazandırdı. Enerji kaynaklarının stratejik kullanımı ve üretim gücüyle ABD'yi yapay zeka ve kripto paranın merkezi yapma hedefini vurgulayan Trump, geçtiğimiz Ağustos ayında duyurduğu kripto projesi World Liberty Financial ile bu vizyonunu somutlaştırmaya başladı.

Trump Kripto Dünyasında Yeni Bir Sayfa Açıyor

Donald Trump, ABD'nin Dünya üzerindeki en büyük petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip olduğunu belirterek, bu kaynakların kullanımıyla mal ve hizmet maliyetlerinin düşeceğini söyledi. Bu stratejinin Amerika'yı bir üretim süper gücüne dönüştüreceğini öngören Trump, ülkenin yapay zeka ve kripto para alanlarında dünya liderliğine oynayacağını vurguladı.

Trump'ın kripto alanındaki varlığı, sadece söylemlerle sınırlı kalmıyor. Geçen Ağustos ayında X platformunda paylaştığı mesajda, Amerika'yı "gezegenin kripto başkenti" yapma sözü veren Trump, bu vizyonunu World Liberty Financial projesiyle destekliyor. DeFi protokolünde "baş kripto savunucusu" rolünü üstlenen Trump, aynı zamanda 8 milyar dolar piyasa değerine ulaşan Official Trump memecoinin de kurucusu konumunda yer alıyor.