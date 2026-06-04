Haberler

ABD Hazine Bakanı: 'Bitcoin rezerv planı bilinçli hızla ilerliyor'

ABD Hazine Bakanı: 'Bitcoin rezerv planı bilinçli hızla ilerliyor'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Senat Maliye Komitesi'nde stratejik Bitcoin rezervinin "bilinçli bir hızla" ilerlediğini ve Clarity Act tasarısının bu yaz yasalaşmasını hedeflediklerini açıkladı.

Bessent, 2027 bütçesini görüşmek üzere toplanan Senat Maliye Komitesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025 tarihli kararnamesiyle temeli atılan stratejik Bitcoin rezervinde ilerleme kaydettiklerini aktardı. "Bilinçli bir hızla hareket ediyoruz, bu karmaşık süreçte en iyi uygulamaları hayata geçirerek kalıcı sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz." dedi. Bakan ayrıca milletvekillerine ABD'nin "inovasyon başkenti" haline getirilmesi için bu varlıkların güvence altına alınması yönünde yorulmadan çalıştıklarını söyledi.

ABD'nin rezervleri şu anda 328.372 Bitcoin barındırıyor. Yayım sırasında yaklaşık 215 milyar dolara ulaşan bu stok, hükümetin suç ve sivil müsadereler yoluyla edindiği Bitcoin'lerle oluşturuldu. Beyaz Saray kripto danışmanı Patrick Witt, Nisan ayında rezervin sonraki adımlarına ilişkin yakın vadede önemli bir açıklama yapılacağını duyurmuştu.

CLARITY ACT İÇİN TEMMUZ HEDEFİ

Bessent, Maliye Komitesi Başkanı Mike Crapo'nun sorularını yanıtlarken Clarity Act'in ardına geçmeleri için milletvekillerine çağrıda bulundu ve tasarının bu yaz yasalaşmasını hedeflediklerini belirtti. Clarity Act geçen yıl Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti ancak stablecoin ödülleri, yazılım geliştirici korumaları ve Trump'ın kripto para girişimlerinden kaynaklanan çıkar çatışması kaygıları nedeniyle Senat'ta ilerleme kaydedilemedi.

Senat Bankacılık ve Tarım komiteleri tasarının kendi bölümlerini onaylamıştı. Genel oylama için iki metnin birleştirilmesi gerekiyor. Beyaz Saray danışmanı Witt, mayıs ayında Trump'ın 4 Temmuz'a yönelik bir imza töreni planladığını belirtmişti. Bazı senatörlerin ise tasarının Ağustos öncesinde oylanacağını beklediği aktarıldı. Yılın geri kalanında bütçe önceliklerinin öne çıkması ve Kasım seçimlerinin takvim baskısı yaratmasıyla yaz dönemi, yasama süreci için kilit bir pencere olarak değerlendiriliyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi

CHP'deki kaos Meclis'e taşınıyor! Kılıçdaroğlu kararını verdi
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi

Saran cephesinden hapis cezasına ilk yorum

Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var

Özgür Özel’den sürpriz hamle! Parti kurmadan böyle seçime girecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı

Günün bombası! Fenerbahçe'den resmen ayrıldı

Emrindeki astsubayı döven general için MSB soruşturma başlattı

General emrindeki astsubayı dövdü, MSB gerekeni yaptı
6 polisi hastanelik eden olayın aslı bambaşka çıktı

6 polisi hastanelik eden olayın aslı bambaşka çıktı
Can Polat cenazesinde Dilan Polat yere yığılıp ağladı

Dilan Polat yere çöküp dakikalarca ağladı, kimse engel olamadı
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı'nın samimi görüntüleri! Peş peşe hamleler geldi

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Peş peşe hamleler
Arnavut taraftarlar İsrail milli marşını ıslıkladı

İsrail milli marşı çalınca olanlar oldu!

let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>