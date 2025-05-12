ABD-Çin anlaşması Bitcoin rallisini güçlendiriyor

Bitcoin'in güçlü yükselişi kurumsal yatırımcıların ve makroekonomik faktörlerin desteğiyle devam ediyor. Haftaya 105.000 dolar seviyesiyle başlayan kripto para birimi, 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde seyrederek teknik olarak güçlü bir momentuma sahip. Kronos Research CIO'su Vincent Liu, bu durumun Bitcoin'in yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması için zemin hazırladığını ifade ediyor.

Bitcoin'de Yeni Rekor Beklentisi Güçleniyor

Bitcoin'in son günlerdeki performansı, kripto para piyasasının 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Bitcoin, pazartesi sabahına kısa süreliğine 105.000 doları test etti ve şu anda 104.400 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler bu yükselişin arkasındaki ana faktörün ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmelerindeki iyimserlik olduğunu belirtiyor. İsviçre'de gerçekleşen görüşmelerde her iki tarafın da "önemli bir mutabakata" vardığı bildirildi. Pazartesi günü ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in bu görüşmelerde kaydedilen ilerlemenin detaylarını paylaşması bekleniyor.

Presto Research Analisti Min Jung, kripto piyasasındaki son rallinin doğrudan ABD-Çin ticaret müzakerelerine yönelik yenilenen iyimserlikle ilişkili olduğunu vurguluyor. Jung ayrıca Bitcoin baskınlığının 2021 boğa piyasasından önce görülen seviyelere ulaşmasıyla birlikte sermayenin altcoinlere akmaya başladığını da ekliyor.

Teknik göstergeler açısından Bitcoin'in göreceli güç endeksi (RSI) kripto para biriminin "aşırı alım" bölgesinde bulunduğunu gösteriyor. BTC Markets Analisti Rachael Lucas, bu durumun mutlaka anında bir tersine dönüş anlamına gelmediğini ancak kısa vadeli bir soğuma veya yatay hareket olasılığını artırdığını belirtiyor.

Kronos Research'ten Vincent Liu, makroekonomik koşulların yanı sıra spot Bitcoin ETF'lerine devam eden girişlerin ve Strategy ve Metaplanet gibi büyük kurumsal şirketlerin Bitcoin birikiminin yukarı yönlü momentumu korumak için "kritik" olduğunu söylüyor. Liu, 13 Mayıs'ta yayınlanacak ABD enflasyon verileri gibi makro olayların yaklaştığını ve yatırımcıların bu yüksek oynak piyasada riski akıllıca yönetmesi gerektiğini vurguluyor.