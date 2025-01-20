ABD Başkanı Trump'ın hangi kripto paralara yatırım yaptığı belli oldu

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Donald Trump'ın şirketi World Liberty Financial, finans dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket, özellikle kripto para yatırımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Trump'ın ABD Başkanlık koltuğuna resmi olarak oturmasının ardından ise konuya ilişkin araştırmalar hız kazandı. Biz de World Liberty Financial'ın portföyünde yer alan önemli kripto paraları sizler için listeledik.

Portföydeki kripto paraların toplam piyasa değeri yaklaşık 441 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu da World Liberty Financial'ın kripto ekosistemindeki büyük bir oyuncu olduğunu ortaya koyuyor. Şirket ayrıca kendi token'ı olan World Liberty Financial Token (WLFI) üzerinde çalışıyor. Henüz piyasaya sürülmemiş olan bu token'ın, şirketin kripto ekosistemindeki etkisini artırması bekleniyor.

1. Ethereum (ETH)

Ethereum, akıllı sözleşme platformları arasında lider konumda bulunuyor. Geniş bir ekosisteme sahip olan Ethereum, merkeziyetsiz finans (DeFi) ve NFT projelerinin temel altyapısını oluşturuyor. World Liberty Financial'ın portföyünde yer alması, şirketin teknoloji odaklı yaklaşımını yansıtıyor.

2. Chainlink (LINK)

Gerçek dünya verilerini blok zincirine entegre eden merkeziyetsiz oracle ağı olan Chainlink, özellikle DeFi uygulamaları için kritik bir öneme sahip. LINK, portföydeki stratejik yatırım ürünlerinden biri.

3. Aave (AAVE)

Merkeziyetsiz borç verme ve alma platformu olan Aave, DeFi alanındaki yenilikçi protokoller arasında yer alıyor. Şirketin AAVE yatırımı, DeFi projelerine olan ilgisini gözler önüne seriyor.

4. Ondo (ONDO)

Kullanıcılara çeşitli finansal hizmetler sunan Ondo, World Liberty Financial'ın gelecek vadeden projelere yatırım yapma stratejisini gösteriyor.

5. Ethena (ENA)

Ethereum ekosistemine dahil olan Ethena, yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor. Şirketin bu projeye olan ilgisi, Ethereum tabanlı projelere olan güvenini yansıtıyor.

6. Coinbase Wrapped BTC (CBBTC)

Bitcoin'in Ethereum ağı üzerinde sarılmış versiyonu olan Coinbase Wrapped BTC, geleneksel kripto varlıkların DeFi projelerinde kullanılmasına olanak tanıyor.

ABD Başkanı Trump'ın hangi kripto paralara yatırım yaptığı belli oldu
Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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