AB bankaları 2026 yılında euro destekli stablecoin çıkarmaya hazırlanıyor

Aralarında BNP Paribas, ING ve BBVA'nın da bulunduğu 12 büyük Avrupa bankasından oluşan Qivalis konsorsiyumu, dijital varlık pazarında doların hakimiyetini kırmak amacıyla yeni bir adım atıyor. Konsorsiyum, euroya endeksli yeni bir stablecoin projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Planlamalara göre, bu yeni dijital varlığın 2026 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Yeni stablecoin, bire bir oranında euroya sabitlenecek ve rezervlerinin en az yüzde 40'ı banka mevduatlarında tutulacak. Geri kalan rezervler ise yüksek kaliteli ve kısa vadeli Euro Bölgesi devlet tahvillerinden oluşacak. Qivalis CEO'su Jan Sell, bu yapının yoğunlaşma riskini azaltırken kullanıcılara kesintisiz itfa imkanı sunacağını belirtti. Sell, Avrupa Birliği içinde ABD doları cinsinden ihraç edilen varlıklara karşı düzenlenmiş yerel bir alternatif yaratmayı amaçladıklarını vurguladı.

YASAL UYUM SÜRECİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Konsorsiyum, stablecoin'in ilk günden itibaren alınıp satılabilmesini sağlamak için kripto para borsaları ve piyasa yapıcılarla görüşmelerini sürdürüyor. Üye bankalar aynı zamanda kendi kanalları üzerinden de dağıtım yapmayı planlıyor. Tüm bu süreçte, Avrupa Birliği'nin kripto varlık piyasaları düzenlemesi olan MiCA'nın gerekliliklerine tam uyum sağlanması öncelik taşıyor. Şubat ayı başında konsorsiyuma katılan BBVA, ölçek ve birlikte çalışabilirlik avantajları nedeniyle kendi bağımsız euro stablecoin projesini askıya aldığını duyurdu.

Küresel stablecoin arzının yüzde 95'inden fazlası şu anda ABD dolarına sabitlenmiş durumda bulunuyor. Avrupalı bankalar, özellikle geleneksel altyapının yavaş ve maliyetli olabildiği sınır ötesi ödemeler alanında rekabet için önemli bir boşluk görüyor. Kurumsal yatırımcıların stablecoin projelerine yönelik artan ilgisi, bu dijital varlıkların sadece bir ticaret aracı değil, aynı zamanda programlanabilir bir ödeme altyapısı olarak değerlendirildiğini gösteriyor.