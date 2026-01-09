a16z cephesinden Blockchain açıklaması

a16z crypto, kısa bir süre önce yayımladığı görünüm raporunda sektörün artık Blockchainleri bir varış noktası olarak değil, altyapı olarak kullanma aşamasına geçtiğini savundu. Firma, kriptografi, yapay zekâ ve piyasa tasarımındaki gelişmelerin, kripto tabanlı araçların merkeziyetsiz finansın çok ötesine taşındığını vurguladı.

TAHMİN PİYASALARI BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Raporda öne çıkan ilk tema tahmin piyasaları oldu. a16z crypto'ya göre bu piyasalar, kripto ve yapay zekâ ile kesişerek 2026'da daha büyük, geniş kapsamlı ve sofistike bir yapıya kavuşacak. Sektör liderleri Polymarket ve Kalshi, 2025 sonuna kadar yaklaşık 28 milyar dolarlık kümülatif işlem hacmine ulaştı. Bu duopol, tahmin piyasalarının niş deneylerden ana akım bilgi araçlarına ne kadar hızlı dönüştüğünü gösteriyor.

a16z crypto araştırma danışmanı ve Stanford Üniversitesi politik ekonomi profesörü Andy Hall, büyümenin bir sonraki aşamasının sadece daha fazla sözleşme değil, tartışmalı sonuçlarda gerçeğin belirlenmesi için daha iyi yöntemler içereceğini belirtti. Hall, politik ve jeopolitik piyasalardaki son anlaşmazlıkların, merkezi çözüm mekanizmalarının ölçeklenirken zorlanacağını ortaya koyduğuna dikkat çekti. Bu durum, sonuçların daha şeffaf belirlenmesi için merkeziyetsiz yönetişim modelleri ve yapay zekâ destekli oracle'lara olan talebi artırıyor.

KRİPTOGRAFİK KANITLAR KURUMSAL ALANA GEÇİYOR

a16z crypto'nun ikinci teması kriptografik kanıtların Blockchain dışı sektörlere yayılması oldu. Firmanın kripto araştırma ekibinden Georgetown Üniversitesi doçenti Justin Thaler, sıfır bilgi sanal makinelerindeki gelişmelerin kanıt üretim maliyetlerini dramatik şekilde düşürdüğünü açıkladı. Bu gelişme, doğrulanabilir hesaplamanın bulut CPU iş yükleri ve ileride tüketici ölçekli cihazlar için uygulanabilir hale gelmesini sağlıyor.

Thaler, bu dönüşümün doğrulanabilir bulut bilişim gibi uzun süredir tartışılan kullanım alanlarının kilidini açabileceğini ifade etti. Böylece işletmeler, hesaplamaların doğru şekilde yürütüldüğüne dair kriptografik garantiler elde edebilecek ve bunları yeniden çalıştırmak zorunda kalmayacak.

"STAKE EDİLMİŞ MEDYA" MODELİ YÜKSELİYOR

Raporun üçüncü teması, a16z crypto'nun "stake edilmiş medya" olarak adlandırdığı model oldu. Bu modelde içerik üreticileri, analistler ve yorumcular, teşviklerini iddiaları ile uyumlu hale getiren ve kamuya açık şekilde doğrulanabilir taahhütler oluşturmak için kripto araçlarını kullanıyor. a16z crypto editöryel ekibinden Robert Hackett, tokenize varlıklar, programlanabilir kilitleme mekanizmaları ve zincir üstü geçmişlerin, medya katılımcılarının izleyicilerin denetleyebileceği şekilde sermaye veya itibar riskine girerek güvenilirlik sergilemelerine olanak tanıdığını belirtti.

Hackett, yapay zekâ tarafından üretilen içeriğin yaygınlaşması ve ikna edici anlatılar oluşturma maliyetinin düşmesiyle birlikte kriptografik taahhütlerin yeni bir güven sinyali sağlayabileceğini öngörüyor. Bu modelin geleneksel gazeteciliğin yerini almak yerine onu destekleyeceğini değerlendiren Hackett, güvenilirliğin tarafsızlık iddialarıyla değil, sonuçlara şeffaf maruz kalma ile kurulacağını ekledi.

Rapor, a16z crypto'nun bu yılki daha geniş kapsamlı öngörülerinin devamı niteliğinde. Firma yakın zamanda gizliliğin 2026'da Blockchain ağları için en önemli rekabet avantajı olarak öne çıkacağını da savunmuştu.