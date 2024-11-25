9 ayın zirvesi! Decentraland (MANA) neden yükseliyor? MANA coin fiyat tahmini ve yorum

Decentraland (MANA) neden yükseliyor?

MANA'daki bu yükselişin temel nedenlerinden biri, tokenin aktif adres sayısında görülen ciddi artış. Aktif adreslerdeki yükseliş, blockchain üzerinde artan kullanıcı etkileşimlerini yansıtıyor. Benzer bir durum, Metaverse canlanmasının öncülerinden biri olan The Sandbox (SAND) için de geçerli.

Aktif adresler, başarılı bir şekilde işlem yapan benzersiz kullanıcıların sayısını ifade eder. Bu metriğin artması, ağa olan ilginin yükseldiğini ve bunun genellikle kripto para birimleri için olumlu bir işaret olduğunu gösterir. Tersine, düşüşler genellikle yatırımcı ilgisinin azaldığını ve fiyatlar üzerinde baskı yaratabileceğini işaret eder.

20 Kasım'da MANA'nın aktif adres sayısı yaklaşık 810 olarak kaydedilmişti. Ancak birkaç gün içinde bu sayı neredeyse beş katına çıkarak tokena olan ilgiyi gözler önüne serdi. Bu artış, MANA fiyatının 0,40 dolardan 0,70 dolara yükselmesine katkı sağladı ve tokenin Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasına neden oldu.

Bu gelişmenin ardından Santiment verileri, MANA'nın işlem hacminin 1,57 milyar dolara yükseldiğini gösterdi. İşlem hacmi, belirli bir süre içinde yapılan alım-satım işlemlerinin toplam değerini ifade eder.

Yüksek işlem hacmi, piyasada güçlü bir katılım ve likidite olduğunu gösterir. Buna karşın düşük hacim, ilginin azaldığına işaret ederek fiyat üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir.

Aktif adreslerdeki artışı doğrulayan bu işlem hacmi yükselişi, fiyat hareketlerinin temel nedenlerini ortaya koyuyor. Ancak, fiyatın zirve seviyesinden geri çekilmesi nedeniyle yükseliş trendinin devamı konusunda bazı zorluklar yaşanabilir. Bu durum, analizlere göre yakın zamanda bir geri çekilme ihtimalini artırıyor.

MANA coin fiyat tahmini ve yorum

Zincir üstü verilere göre, MANA fiyatındaki bu yükseliş yerel bir zirveye ulaşmış olabilir. Bu tahmin, In/Out of Money Around Price (IOMAP) adı verilen bir metrikten elde edilen verilerle destekleniyor.

IOMAP, yatırımcıların ellerindeki tokenlerin kârda, zararda ya da başa baş noktada olup olmadığını analiz ederek piyasa için olası destek ve direnç seviyelerini belirliyor. Daha yüksek fiyattan token tutan adreslerin yoğunlaştığı bölgeler direnç, kârlı pozisyondaki adreslerin yoğun olduğu bölgeler ise genellikle destek noktası olarak çalışıyor.

MANA için yaklaşık 36,47 milyon token, 0,70 dolar civarında toplanmış ve şu an için zararda. Bu miktar, 0,61-0,68 dolar aralığında tutulan token sayısını aşarak bu seviyeyi önemli bir direnç alanı haline getiriyor.

Bu durum, MANA fiyatında kısa vadede bir geri çekilme yaşanabileceğine işaret ediyor. Eğer bu gerçekleşirse, fiyatın 0,61 dolara kadar düşmesi mümkün. Ancak alım baskısı artar ve 0,70 dolardaki işlem hacmi aşılırsa, fiyat 0,80 dolara kadar çıkabilir.

Not: Haber içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.