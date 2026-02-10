Haberler

74 milyon dolarlık kripto yatırım dolandırıcılığına hapis cezası

74 milyon dolarlık kripto yatırım dolandırıcılığına hapis cezası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kaliforniya'da bir federal mahkeme, en az 73,6 milyon dolarlık kripto yatırım dolandırıcılığı ve kara para aklama komplosundaki rolü nedeniyle Daren Li'yi 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Li, aralık ayında federal gözetimden kaçarak firari durumuna düştü.

Kaliforniya Merkez Bölgesi'ndeki bir federal yargıç, pazartesi günü Daren Li'yi kripto para yatırım dolandırıcılığı ve kara para aklama komplosundaki rolü nedeniyle yasal üst sınır olan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mağdurlardan en az 73,6 milyon dolar çalındığı tespit edilen davada Li, savcılığın açıklamasına göre Aralık 2025'te federal gözetimden kaçarak firari konumuna geçti.

SUÇUNU KABUL ETTİ

42 yaşındaki Li, mahkeme kayıtlarına göre Kasım 2024'te kara para aklama komplosuna katılmak suçunu kabul etti. İmzaladığı itiraf anlaşmasında Li, mağdurlardan elde edilen fonların yurt içi ve uluslararası finansal hesaplardan oluşan sofistike bir ağ üzerinden akışını yönettiğini kabul etti.

Li'nin savcılığa verdiği ifadeye göre suç ortakları ABD'deki mağdurlara sosyal medya, telefon, mesaj uygulamaları ve tanışma servisleri aracılığıyla ulaşarak profesyonel veya romantik ilişkiler kurdu. Şebeke üyeleri iletişim için şifreli mesajlaşma uygulamaları kullandı. Bu kişiler mağdurları sahte işlem platformlarına para yatırmaya veya teknik destek ücreti adı altında havale yapmaya yönlendirdi. Sonuç olarak en az 73,6 milyon dolar şebeke tarafından kontrol edilen hesaplara aktarıldı.

FONLARIN YÜZDE 81'İ PARAVAN ŞİRKETLERDEN GEÇİRİLDİ

Li, toplam miktarın yaklaşık 59,8 milyon dolarlık kısmının, yani paranın yüzde 81'inin ABD merkezli paravan şirketler aracılığıyla işlendiğini itiraf etti. Savcılık, Li'nin bu banka hesaplarının açılmasını bizzat denetlediğini ve denetim izini gizlemek amacıyla itibari paranın dijital varlıklara dönüştürülmesini takip ettiğini belirtti.

Açıklamaya göre soruşturma kapsamında sekiz suç ortağı daha suçlarını kabul etti. Ancak Li, fonların nihai alıcısı olarak doğrudan sorumlu bulunan kişiler arasında ceza alan ilk isim oldu. Başsavcı Yardımcısı A. Tysen Duva, Li'nin ABD'ye iadesini sağlamak için uluslararası ortaklarla koordineli çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın

DEM Parti heyetinin merakla beklenen görüşmesinin tarihi belli oldu
Ayşe Barım için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Savcılıktan, Menajer Ayşe Barım'ın uykularını kaçıracak haber
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinden yeni fotoğraf geldi! İşte son hali
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı

Trafikte skandal görüntüler! Genç kadının yapmadığı rezillik kalmadı
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu

Şehir diken üstünde! Sahilde bulundu, İstanbul'dan ekip bekleniyor
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı

Trafikte skandal görüntüler! Genç kadının yapmadığı rezillik kalmadı
Son nefesini trafoda verdi

Turgutlu'da kahreden ölüm! Vatandaşlar fark ettiğinde çok geç olmuştu
ABD'li bakan Epstein iddialarını kabul etti

ABD'li bakan Epstein iddialarını kabul etti