CHP'de ön seçim 23 Mart'ta yapılacak

CHP'de Yavaş'ın "Yokum" dediği ön seçim tarihi belli oldu
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu

2024 yılında memecoin dolandırıcılığında milyonlarca dolar kaybedildi

2024 yılında memecoin dolandırıcılığında milyonlarca dolar kaybedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024'te kripto para dolandırıcılıkları yatırımcılara pahalıya patladı. Merkle Science tarafından yapılan araştırmaya göre ünlü hesaplarını hedef alan sosyal mühendislik faaliyetleri sonucunda 500 milyon doların üzerinde kayıp yaşandı.

2024 yılı, kripto para dünyasında unutulmaz bir yıl olarak kayıtlara geçti. Ünlülerin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan sosyal mühendislik dolandırıcılıkları, yatırımcıları 500 milyon doları aşan büyük bir kayba sürükledi. Merkle Science'ın raporuna göre, memecoin halı çekme olayları ve kimlik avı saldırıları kripto piyasalarını tehdit etmeye devam ediyor.

Sosyal Medya Platformlarından Memecoin Dolandırıcılığı Artıyor

Kripto para ekosisteminde yaşanan dolandırıcılık vakaları, 2024 yılında rekor düzeye ulaştı. Merkle Science'ın kapsamlı araştırmasına göre yatırımcılar memecoin sahtekârlıkları ve sosyal mühendislik saldırıları nedeniyle 500 milyon doların üzerinde zarara uğradı.

Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını hedef alan dolandırıcılar, özellikle sahte kripto para projeleriyle kullanıcıları tuzağa düşürdü. Bu saldırıların en çarpıcı örneklerinden biri, dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin X hesabının ele geçirilmesiyle yaşandı. Saldırganlar, Mbappe'nin hesabını kullanarak sahte bir memecoin projesini tanıttı ve çok sayıda yatırımcı mağdur edildi.

Bir diğer dikkat çekici vaka ise ünlü müzisyen Wiz Khalifa'nın 35,7 milyon takipçili hesabının hedef alınmasıydı. Dolandırıcılar, sanatçının adını kullanarak piyasaya sürdükleri WIZ isimli sahte tokenla yatırımcıları kandırdı ve tokenın değeri kısa sürede sıfırlandı.

Merkle Science'ın kolluk kuvvetleri direktörü Robert Whitaker, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Bu saldırılar basit fırsatçılıktan öte, son derece organize ve planlı operasyonlardır. Dolandırıcılar, ünlülerin ve sektör önderlerinin güvenilirliğini kötüye kullanarak piyasaları manipüle ediyor." açıklamasında bulundu.

Rapora göre dolandırıcılık vakalarının platform dağılımında X yüzde 75'lik payla ilk sırada yer alırken, YouTube yüzde 19 ile ikinci sırada bulunuyor. Saldırıların yüzde 44'ü rug pull (halı çekme) yöntemiyle gerçekleştirilirken, aynı oranda kimlik avı saldırısı da tespit edildi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

img

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor
img

Yavaş, İmamoğlu'na sitem etmiş: Size yakınlarmış, durdurun onları
img

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor
Cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
Filistinli gruplardan yazılı açıklama: Trump'ın Gazze planı bir savaş ilanı

Trump'ın tehdidine gerilimi tırmandıracak yanıt: Bu bir savaş ilanıdır
Santorini'de magma hareketliliği! Tehlike sandığımızdan daha büyük

Tehlike sandığımızdan daha büyük

Son Dakika Haberleri

title