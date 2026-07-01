140 şirketlik Open USD stablecoin hamlesi USDC'yi hedef aldı

Aralarında Visa, Stripe, Mastercard, BlackRock ve Coinbase'in de bulunduğu 140'tan fazla şirket, rezervlerinden elde edilen kazancın büyük bölümünü paylaşan yeni stablecoin Open USD'yi piyasaya sürmek için Open Standard'a katıldı. Open Standard, işletmelerin Open USD'yi ücret ya da hacim sınırı olmadan basıp geri alabileceğini, OUSD rezervlerinden elde edilen gelirin büyük kısmının küçük bir yönetim ücreti sonrası katılımcı işletmelere dağıtılacağını belirtti.

Stablecoin, tek bir ihraççının kontrolü yerine ortak şirketler arasında paylaşılan bir yönetişimle, bağımsız bir kuruluş tarafından yönetilecek. Open Standard'a katılan şirketler Open USD'yi ürün ve hizmetlerinde temel ödeme aracı olarak kullanacak, teknik destek alacak ve stablecoinin benimsenmesine göre gelir elde edecek. Open USD'nin bu yıl içinde piyasaya çıkması beklenirken Tempo CEO'su Matt Huang, stablecoinin ilk günden itibaren kendi ağında doğal olarak ihraç edileceğini söyledi.

Lansmana Visa, Mastercard, American Express ve Discover gibi ödeme ağları, BlackRock, BNY ve Standard Chartered gibi kurumlar, Google, Shopify ve IBM gibi teknoloji şirketleri ile Coinbase, Bybit, OKX, MetaMask, Ripple ve Galaxy gibi kripto firmaları katıldı. Mastercard ürün sorumlusu Jorn Lambert, ortak ve birlikte çalışabilir bir altyapının stablecoinleri daha geniş finans sistemine taşımanın anahtarı olduğunu söyledi. Stripe teknolojiden sorumlu başkanı Will Gaybrick ise Open USD'nin Stripe kullanan işletmeler için varsayılan stablecoin olmasının hedeflendiğini belirtti.

CIRCLE HİSSESİ YÜZDE 16 DÜŞTÜ

Open USD duyurusunun ardından USDC'yi ihraç eden Circle'ın hisseleri yüzde 16'dan fazla geriledi. Yatırımcılar, 140'tan fazla şirketin desteklediği yeni stablecoinin USDC için oluşturabileceği rekabet tehdidini değerlendirdi.

Ancak William Blair analistleri satışı aşırı bir tepki olarak nitelendirdi. Circle için endeksin üzerinde getiri tavsiyesini yineleyen analistler, şirketin ilk hamle avantajı, derin likiditesi ve ödeme altyapısının onu OUSD gibi güçlü bir rakibe rağmen iyi konumda tuttuğunu savundu. Andrew Jeffrey ve Adib Choudhury, rekabet endişelerini abartılı bulduklarını belirterek USDC'nin yaklaşık 74 milyar dolarlık piyasa değerine, derin likiditesine ve Circle Payments Network ödeme altyapısına dikkat çekti.

Analistler, Open USD'nin rezerv gelirini ortaklarıyla paylaşma vaadine de temkinli yaklaştı. İkiliye göre Circle zaten ortaklarına benzer teşvikler sunuyor ve OUSD, var olmayan bir soruna çözüm arıyor. Jeffrey ve Choudhury, Open USD'yi MCX ve Paze gibi geçmiş ödeme birliklerine benzeterek bu girişimlerin yerleşik ağlara karşı tutunmakta zorlandığını hatırlattı.

ALLAIRE USDC'Yİ EN GÜVENİLİR STABLECOIN İLAN ETTİ

Circle CEO'su Jeremy Allaire, duyurunun ardından X hesabından USDC'nin dünyanın en güvenilen, en yaygın benimsenen ve kurumsal kullanıma en hazır stablecoini olmayı sürdürdüğünü söyledi. Allaire, şirketin bankalar, ödeme şirketleri ve sermaye piyasaları genelinde ekosistemini genişletmeyi sürdüreceğini, ortaklarına USDC ağının büyümesinde ekonomik paydaş olma yolları sunacağını belirtti. Yeniliğe ve rekabete açık olduklarını ekleyen Allaire, stablecoin temelli bir internet finans sistemi için altyapı kurmaya devam edeceklerini söyledi.

Sektörün diğer büyük ismi Tether'in CEO'su Paolo Ardoino ise sosyal medyada Open USD'yi "Hoş geldin OUSD, ikinci oyuncu oyuna girdi" sözleriyle karşıladı.