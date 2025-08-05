12 yıllık çöplükte Bitcoin arama hikayesine yeni çözüm buldu

12 yıllık çöplükte Bitcoin arama hikayesine yeni çözüm buldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

James Howells, 12 yıldır süren çöplükteki Bitcoin kazısından vazgeçerek 8.000 BTC'nin yasal sahipliğini tokenlaştıracağını açıkladı. Newport Konseyi'nin 40 milyon dolarlık teklifini yanıtsız bırakması üzerine Ceiniog Coin adlı Layer 2 projesi başlatacak. 915 milyon dolar değerindeki kayıp Bitcoin'ler dijital ortamda yeniden hayat bulacak.

Kripto dünyasının en trajik hikayelerinden biri yeni bir boyut kazandı. 2013'te Bitcoin'lerini içeren sabit diski yanlışlıkla çöpe atan James Howells, 12 yıllık mücadelesinin yönünü tamamen değiştirdi. Mahkeme kararıyla elinde bulundurduğu yasal sahipliği, Bitcoin Layer 2 teknolojisini kullanarak tokenlaştıracak.

James Howells Çöplük Kazısından Blockchain Projesine Geçiş Yapıyor

İngiliz BT mühendisi James Howells, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada vazgeçmediğini ancak stratejisini değiştirdiğini belirtti. Howells, "Hayır, vazgeçmedim. Çıkan söylenti kısmen doğru ancak çerçevelendiği şekilde değil." dedi.

1 Temmuz'da Newport çöplük sahasını satın almak için 33 milyon ila 40 milyon dolar arasında resmi bir teklif sunduğunu açıklayan Howells, Newport Konseyi temsilcilerinin bu teklifi yanıtsız bıraktığını söyledi.

Ceiniog Coin (INI) adlı yeni Bitcoin Layer 2 akıllı token projesi, yaklaşan ağ güncellemesini kullanacak. Bu güncelleme, Bitcoin işlemlerindeki 'OP_RETURN opcode' üzerindeki 80 bayt sınırını kaldırarak daha fazla işlevsellik için alan açacak.

Tokenın ekim ayından sonra çıkarılması planlanıyor ve yılın ilerleyen dönemlerinde bir ICO (İlk Dijital Para Arzı) düzenlenmesi hedefleniyor. Howells'ın amacı Ceiniog ekosistemini başlatmak ve Bitcoin Blockchain tarafından güvence altına alınan, 8.000 BTC tarafından desteklenen yüksek hızlı, yüksek ölçekli ödeme odaklı web3 ortamı oluşturmak.

High Court'un ocak ayındaki kararına atıfta bulunan Howells, "Konsey sabit diskin sahibi olabilir ancak o sabit diskin dijital içeriklerinin sahibi değiller. 8.000 Bitcoin yasal olarak benim." dedi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
YAŞ kararları açıklandı! Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu

Metin Gürak emekliliğe sevk edildi, işte yeni genelkurmay başkanı
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bilinmeyenleri

50 yıl önce kapısından girdiği kurumun en tepesindeki isim oldu
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi

CHP'li belediye başkanı 26 gün sonra görevine iade edildi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Transfer gerçekleşecek mi? Benfica'dan beklenen Kerem açıklaması geldi

Transfer gerçekleşecek mi? Benfica'dan beklenen Kerem açıklaması geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim'den Jhon Duran için flaş sözler

Fatih Terim'den Jhon Duran için flaş sözler
title