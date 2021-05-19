Elon Musk'a karşı 'StopElon' adlı kripto para geliştirdiler! Tek bir amaçları var
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Elon Musk'a karşı 'StopElon' adlı kripto para geliştirdiler! Tek bir amaçları var

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Yaptığı açıklamalarla bazı kripto paraların değer kazanmasına bazılarının ise değer kaybetmesine neden olan Elon Musk'a bir grup kripto para uzmanından misilleme geldi. Musk'ın kripto para pazarını manipüle ettiğini söyleyen grup, yeni bir kripto para geliştirdi ve adını da StopElon (Elon'u Durdur) olarak belirledi.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla kripto para piyasasını adeta yönlendiren ve bazı kripto para birimlerinin değer kaybetmesine ve bazılarının da değer kazanmasına olanak sağlayan Elon Musk hiç beklemediği bir saldırıya maruz kaldı. Son dönemde Bitcoin'i eleştiren ve yeni bir kripto para geliştirebileceğinin sinyalini veren Elon Musk'ın piyasaya zarar verdiğini savunan bir grup kripto para uzmanı, yeni bir dijital kur geliştirdi.

"PİYASAYI MANİPÜLE EDİYOR"

Elon Musk'a karşı geliştirilen kripto paranın adı ise StopElon (Elon'u Durdur) olarak belirlendi. StopElon'un resmi açıklamasında, "Elon Musk, Twitter hesabıyla kripto para pazarını sorumsuzca manipüle etmekle sorumlu. İnsanların portfolyolarıyla şeker gibi oynuyor ve o kendini beğenmiş bir milyarder ve hep öyle kalacak. Buna yeter diyoruz. İşte bu sebeple Elon'u durdur (StopElon)" ifadesine yer verildi.

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Elon Musk'a karşı 'StopElon' adlı kripto para geliştirdiler! Tek bir amaçları var
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