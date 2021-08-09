Kripto para piyasasına hızlı girdi! "Fenarbahçe Token" 30 saniyede tükendi, kulüp 15 milyon TL kazandı

Fenerbahçe, Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından Paribu ile yaptığı işbirliği çerçevesinde "Fenerbahçe Token" olarak tanımlanan kripto varlık sistemini resmen piyasaya sundu. Devreye girdikten 30 saniye sonra tükenen Token, kulübe 15 milyon TL kazandırdı. Bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Başkan Ali Koç, "Nasıl olur ya! Haksızlık, daha biz alamadık" dedi.

Fenerbahçe Kulübü'nde yeni gelir yaratma konusunda çalışmalar sürerken, kripto para borsası Paribu ile "Fenerbahçe Token" anlaşması resmen imzalandı. Fenerbahçe Token, Etherum blokzincirinde üretilen bir "utility token" olarak piyasaya resmen sunuldu. Böylece sarı lacivertliler kendi Token'ını yazan ilk kulüp oldu.

Token sahipleri marş seçimi ve forma tasarımından tesislerdeki bölümlerin adlarına kadar farklı konularda belirleyici olabilecek. Fenerbahçe Token, Fenerbahçe sporcularıyla, teknik heyetiyle ve yöneticileriyle tanışma imkânının yanı sıra özel kurgulanmış stat ve tesis turlarına katılma olanağı da sağlayacak.

30 SANİYEDE TÜKENDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Paribu CEO'su Yasin Oral'ın katıldığı basın toplantısında, Fenerbahçe Token'in piyasaya girmesinin ardından 'Seçenek 2' olarak satışa sunulan 30 TL değerindeki 500 bin adet (15 milyon TL) Token 30 saniye içerisinde tükendi. Paribu CEO'su Yasin Oral, "Bu arada 'Seçenek 2' 30 saniyede tükenmiş" derken, Başkan Ali Koç bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve "Nasıl olur ya! Haksızlık, daha biz alamadık" diye tepki gösterdi. Kısa bir süre sonra tekrar söz alan Oral, 15 TL değerinde satışa çıkan 20 milyon 'Seçenek 1' Token'ların da bitmek üzere olduğunu duyurdu ve "Seçenek 1 de bitmek üzereymiş. Sanırım basın toplantısı bitmeden hepsi bitecek" ifadelerini kullanırken Başkan Ali Koç "Ciddi misin?" karşılığını verdi.

Başkan Koç, "Tabii burdan elde edeceğimiz gelirin 3'te 1'i mevzuat gereği harcama limitlerine pozitif etki yapacaktır. Hayalimiz ilerde maaş bütçelerinin bir kısmını tokenlarla karşılamak" diyerek Fenerbahçe Token'den elde edilecek gelirlerin transfer limitlerine yansıyabileceğini söyledi. Fenerbahçe Token'ın maksimum arzı 190.700.000 FB olacak.

"GEÇ KALMADIK, İYİ Kİ BEKLEDİK"

Futbol sektörünün kötü durumda olduğunu ve yeni gelir kalemleri oluşturmaları gerektiğini söyleyen Ali Koç, "Halihazırda kötü durumda olan futbol sektörü, yeni gelir kalemleri oluşturmak zorunda. Bundan kaçamazsınız. Sadece Türkiye'deki değil, dünyadaki kulüpler artık yeni gelir kalemleri oluşturuyor. Bilet, forma, yayıncı gelirleri maksimuma gelmiş durumda. Dijital gelirler bu anlamda çok önemli ve Fenerbahçe olarak bu anlamda çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Bu anlamda kesinlikle geç kalmadık ve iyi ki bekledik. Dijital dünyaya geç girenler her zaman avantaj sağlamıştır. Bunu yaşayarak gördük. 1,5 sene önce aldığımız tekliflerle, bugün aldığımız teklifleri karşılaştığımız teklif arasında kat be kat fark olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Z kuşağını statlara çekmenin de problem olduğuna dikkat çeken Koç, "Daha da büyük problem olacak. Avrupa'daki araştırmalar, bu kuşağın daha az stada geleceğini gösteriyor. Bu nedenle dijital dünyada daha aktif olmak gerekiyor" dedi. Daha önce ekonomik anlamda söylediği "Tünelin sonunda ışık yok" cümlesi hatırlatılan Koç "Tünelin sonunda ışık yok demiştim. Bugün itibariyle tünelin sonundaki ışık kesinlikle parlak değil. Bu gibi hamleler, küçük ışığın daha parlak hale gelmesini sağlayacaktır ve buna inanıyorum. Tek bir imzayla bütün problemlerin çözülmesi, gerçekçi olmaz" cümlelerine yer verdi.