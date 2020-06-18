Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı Ticaret Bakanlığı, yurt içindeki hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında taksit sayısını 18 aya yükseltti.

Bakanlığın "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TAKSİT SAYISI 18 AYA YÜKSELTİLDİ

Yönetmelikle perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlara ilişkin süre yeniden düzenlendi. Buna göre, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içindeki harcamalarda taksit sayısı 18 ay olarak uygulanacak.

BDDK 9 HAZİRAN'DA KARAR ALMIŞTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da söz konusu harcamalarda kredi kartı taksit sınırını 9 Haziran'da 12 aydan 18 aya yükseltmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle: