Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
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Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz ay yaptığı faiz hamlesinin ardından en çok merak edilen konulardan bir tanesi de kredi faiz oranları oldu. Konut, taşıt ya da ihtiyaç kredisi çekecekler, araştırma yapıyor. İşte banka banka güncel faiz oranları.

Ev ve araba hayali kuranlar ile acil nakite ihtiyacı olanlar kredi faizlerini araştırmaya başladı. Bilindiği gibi, bankalar belirli aralıklarla oranları yeniliyor. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 19'a yükseltmesinin ardından bankalar da faiz oranlarını güncelledi. Biz de Haberler.com olarak bankaların güncel faiz oranlarını sizler için derledik.

İşte bankaların güncel faiz oranları:

AKBANK

  • İhtiyaç kredisi: 1.64 - 2,13 aralığında
  • Taşıt kredisi: 1.56 - 1,66 aralığında
  • Konut kredisi: 1.41

DENİZBANK

  • İhtiyaç kredisi: 2,23
  • Taşıt kredisi: 1,79
  • Konut kredisi: 1,79

GARANTİ BBVA

  • İhtiyaç kredisi: 1,79 - 2,22 aralığında
  • Taşıt kredisi: 1,80
  • Konut kredisi: 1,50 - 1,79 aralığında

ING

  • İhtiyaç kredisi: 1,64 - 1,69 aralığında
  • Taşıt kredisi: 1,79
  • Konut kredisi: 1,49 - 1,69

İŞ BANKASI

  • İhtiyaç kredisi: 1,60
  • Taşıt kredisi: 1,50 - 1,60 aralığında
  • Konut kredisi: 1,45

QNB FİNANS

  • İhtiyaç kredisi: 1,49
  • Taşıt kredisi: 1,79
  • Konut kredisi: 1,74

TEB

  • İhtiyaç kredisi: 1,60
  • Taşıt kredisi: 1,95
  • Konut kredisi: 2,00

YAPI KREDİ

  • İhtiyaç kredisi: 1,89 - 2,57 aralığında
  • Taşıt kredisi: 1,69
  • Konut kredisi: 1,54

HALKBANK

  • İhtiyaç kredisi: 1,54
  • Taşıt kredisi: 1,54
  • Konut kredisi: 1,38

VAKIFBANK

  • İhtiyaç kredisi: 1,57
  • Taşıt kredisi: 1,55
  • Konut kredisi: 1,32

ZİRAAT BANKASI

  • İhtiyaç kredisi: 1,58
  • Taşıt kredisi: 1,55
  • Konut kredisi: 1,32

KUVEYT TÜRK

  • İhtiyaç finansmanı: 1,76
  • Taşıt finansmanı: 1,66
  • Konut finansmanı: 1,64
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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