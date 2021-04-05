Kredi çekecekler için emsal karar! Müşteriye zorla hayat sigortası yaptıran banka parayı iade edecek

Özel bir bankadan kredi çeken İsmail Fatih Kaymak'a banka tarafından açık onayı olmadan hayat sigortası yapıldı. Hayat sigortası istemediğini söyleyen Kaymak bir türlü banka ile anlaşamayınca Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme müşterinin onayı olmadan hayat sigortası yapıldığı için bankanın parayı iade etmesine karar verdi.

İstanbul'da mali müşavirlik yapan 36 yaşındaki İsmail Fatih Kaymak, yaklaşık 1 yıl önce bir özel bankadan 100 bin liralık ihtiyaç kredisi çekti. Kredi işlemleri esnasında banka onayı olmadan kendisine hayat sigortası yaptı. Kredi çektikten sonraki 30 gün içinde bankadan bu sigortanın iptalini isteyen İsmail Fatih Kaymak'ın isteği bankadan reddedildi. Kaymak, bunun üzerine Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu.

Mahkeme hayat sigortasının İsmail Fatih Kaymak'ın açık onayı olmadan yapıldığına karar verdi ve paranın iadesini talep etti. Tüketici Mahkemesi'nin bu kararınemsal teşkil ettiğinisöyleyen İsmail Fatih Kaymak, "Vatandaşlarımız bankaların dayattığı hayat sigortasının zorunlu olmadığını bilmeli" dedi.

"BİN 580 LİRA PARA İADESİ GERÇEKLEŞTİ"

İsmail Fatih Kaymak, "Bir bankadan tüketici kredisi kullandım. Kullandığım krediye istinaden hayat sigortası oluşturduklarını söylediler. Bankaya istemediğimi söyledim. Ve para iadesi talep ettim. Ancak bankadan ret cevabı aldım. Ben de yasal hakkım olan Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru yaptım. Sonrasında ilgili banka bana dava açtı. Ancak Tüketici Mahkemesi lehime karar verdi ve bin 580 lira gibi bir para iadesi olacak. Vatandaşlarımız hayat sigortasının zorunlu olmadığını bilmeli. Aynı zamanda illa kredi çektikleri bankadan değil, istedikleri bir bankadan hayat sigortası yapabileceklerini söylemek isterim" diye konuştu.

"SADECE KİŞİ İSTERSE SİGORTA YAPILABİLİR"

Bankanın karara itiraz ettiğini söyleyen Avukat Cansu Bektaşlı, "Müvekkilim bir bankadan 100 bin liraya yakın bir ihtiyaç kredisi çekiyor. Bankada buna istinaden bir hayat poliçesi yaptırıyor. Müvekkilim hayat poliçesini iptal ettirmek istediğinde banka kendisine iptalin mümkün olmayacağını söylüyor. Oysa Tüketici Kanunu'nda açıkça bir hüküm var. Kişi isterse sadece sigorta yapılabilir. Biz de müvekkilim ile Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurduk. Tüketici Hakem Heyeti lehimizi karar verdi. Kişiye zoraki olarak hayat poliçesi yaptırılamayacağına ilişkin hüküm sundu. Banka ise bu kararı Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Fakat Tüketici Mahkemesi de bizim lehimize karar verdi. Müvekkilimden aldıkları para iade edilecek" dedi.

"VATANDAŞLAR TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ'NE BAŞVURMALI"

Bankaların kişilere zorunlu olarak hayat sigortası yaptıramayacağını belirten Avukat Bektaşlı; şöyle konuştu:

"Bankalar kredi alırken genel işlem koşulu olarak sözleşmelerine bu hayat poliçelerini ekliyor. Tüketici ise bu işlemleri tam bilmediği için krediyi çekmek zorunda kalıyor. Vatandaşlarımız böyle bir durumla karşılaştığı zaman ilk önce bankaya gidip hayat poliçesinin iadesini talep etmeli. Ardından Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulunmalı. Bir de vatandaşlarımız şunu bilmeli ki tüketici dava için harç ödemekten muaf. Çünkü vatandaşlarımız dava açarken 'bir de dava açmak için para mı vereceğim' diyor. Yine bu süreçte vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken konulardan biri ise kredi çektikten 30 gün içerisinde şikâyetin gerçekleştirilmesi gerekiyor"